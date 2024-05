Una nuova interessante novità riporta il sistema Android sotto i riflettori. L’attenzione si è riaccesa quando sono stati diffusi alcuni riferimenti ad un possibile sviluppo da parte di Google di un nuovo tasto per i suoi dispositivi. Si tratta di un pulsante molto strano. Qual è il suo scopo?

Google vuole introdurre un nuovo tasto sui dispositivi Android

The Verge e 9to5Google hanno riportato sui propri portali la notizia. Google, infatti, è al lavoro per introdurre una nuova funzione relativa all’applicazione Telefono di Android. Questa opzione permetterà agli utenti, con un semplice click di poter utilizzare degli effetti sonori associati ad emoji. La selezione avverrà direttamente dal dialer e sarà per questo di facile accesso.

Sono già stati evidenziati alcuni degli effetti sonori presenti. Tra questi troviamo applausi, pianti e tamburi. Ad attirare maggiormente l’attenzione però è stato il pulsante associato al simbolo della cacca che emette il suono di una scorreggia. In molti si sono chiesti in quale conversazione è possibile utilizzare un effetto simile. In generale, chi ha espresso le proprie reticenze si è chiesto, in generale, perché gli utenti dovrebbero utilizzare questo tipo di funzione. È improbabile che le emoji con effetti sonori possano essere utilizzate durante delle telefonate di lavoro, ad esempio. E anche mentre si parla con gli amici non sembra avere particolarmente senso interrompere la conversazione per inviare questo genere di contenuti.

Al momento la funzione è stata scovata nella versione beta dell’app di Google, riservata solo ad alcuni utenti. È però ipotizzabile che presto potrebbe arrivare sui dispositivi di tutti gli utenti Android. Anche se considerando quando detto prima, ci si è chiesti se la funzione riuscirà davvero a lasciare la fase beta per arrivare ai dispositivi Android o se Google alla fine deciderà di non diffondere questa funzione rilegandola così alla sola fase di test. Solo il tempo potrà dirci quale sarà l’effettivo destino di una così particolare opzione per Android.