Gemini è la nuova intelligenza artificiale lanciata da Google nel 2023. Nell’era dell’AI, il colossi di Mountain View non poteva assolutamente lasciarsi sfuggire l’occasione di creare un chatbot per i dispositivi.

Si tratta di uno strumento davvero potente, disponibile in tre versioni: Nano, Pro e Ultra, tutte in grado di generare dei testi, fare dei ragionamenti logici e risolvere anche dei problemi appartenenti a diverse aree tematiche, in particolare 57.

Il chatbot è quindi in grado di fornire delle risposte agli utenti in base a diversi input a cui viene sottoposta, ovvero vocali, testuali e anche visivi.

Google punta molto su Gemini e nei mesi successivi verranno effettuati diversi aggiornamenti per rendere lo strumento ancora più potente.

Al momento invece ci sono due novità davvero importanti che sono state introdotte sull’app di Gemini.

Gemini in italiano e altre novità in arrivo

L’app di Gemini non è ancora disponile su Play Store in Europa, dove bisogna accontentarsi di scaricarla manualmente sui dispositivi Android.

Eppure una delle novità che la riguardano ha proprio a che fare con l’Europa e anche con la nostra nazione. Con l’ultimo aggiornamento Google ha integrato delle nuove lingue sull’applicazione, tra le quali spicca proprio l’italiano. Quindi chi è interessato a utilizzare Gemini nella lingua del nostro Paese lo potrà fare senza installandolo manualmente.

Ma le novità del chatbot di Google non sono certo finite qui. A breve, un collegamento rapido a Gemini verrà integrato su Google Chrome.

Il funzionamento sarà abbastanza semplice e intuitivo, poiché basterà digitare sulla barra degli indirizzi di Chrome la chiocciola (@) seguita dalla scritta Gemini, per aprire una chat con l’intelligenza artificiale. Una volta aperta si potranno scrivere tutte le domande che si desidera e il chatbot genererà la risposta in poco tempo.

Questo espediente era già stato utilizzato per altri collegamenti e a breve verrà reso disponibile per tutti.