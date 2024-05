Automobili Pininfarina, azienda nota per la produzione di hypercar elettriche, e Wayne Enterprises, marchio di lusso legato al franchise di Batman, hanno siglato un nuovo accordo davvero interessante. La partnership porterà alla produzione di quattro vetture esclusive ispirate alla Batmobile di Bruce Wayne, l’uomo dietro la maschera del pipistrello.

Le auto, destinate ad una produzione limitata ed esclusiva, incarneranno la potenza e il lusso che caratterizzano da sempre Batman.

In arrivo quattro nuove versioni della Batmobile

Tutte le nuove auto sembrano uscite proprio da Gotham City la città d’origine di Batman. I quattro modelli sono due varianti della Battista hyper GT e due della B95 Barchetta di Pininfarina, sono stati progettati per riflettere le caratteristiche principali dell’originale Batmobile del fumetto. I tratti distintivi sono un design di alta classe e l’innovazione tecnologica.

Le hypercar Batman avranno lo stesso powertrain, specifiche di performance e batteria. In questo modo i veicoli garantiranno in meno di due secondi un’accelerazione incredibile da 0 a 100 km/h. A completare il tutto troviamo 1.900 cavalli generati grazie ai quattro motori elettrici.

E non è tutto. La partnership con Wayne Enterprises ha fornito all’azienda la possibilità di aggiungere una serie di dettagli unici come, ad esempio, le pinne e le aperture a griglia in fibra di carbonio. Dettagli che permetteranno di migliorare l’aerodinamicità. Inoltre, non mancheranno elementi di design esclusivi ispirati alla Batmobile di Buce Wayne

Le versioni Dark Knight di queste auto presentano elementi scuri. Tra questi i rivestimenti in alcantara nero e diversi dettagli in oro nero. I modelli Gotham, invece, presentano un design più gentile, con rivestimenti in belle dal color cuoio e dettagli vari in acciaio lucido. I prezzi consigliati al pubblico vanno dai 3.400.000 euro ai 4.900.000. Con tale collaborazione Automobili Pininfarina offre agli appassionati la possibilità di possedere un modello decisamente unico ispirato alla fantastica Batmobile, un’icona immortale della cultura pop. Come annunciato la produzione sarà limitata e sarà possibile accedervi solo su ordinazione.