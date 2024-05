Da qualche giorno sono stati aperti ufficialmente gli ordini per l’attesissima Lancia Ypsilon del 2024. L’iconica auto del brand ritorna sulle nostre strade con un design completamente rinnovato. Oltre allo stile, la city car presenta anche una gamma di motorizzazioni sostenibili diversificate, andando dall’ibrido al completamente elettrico. La Lancia dimostra così la sua forte presenza in un campo in crescita, proponendo una vettura ecologica alla portata di tutti.

Se siete alla ricerca di una vettura fantastica con grandi prestazioni e dinamicità, la Lancia Ypsilon in versione ibrida potrebbe far davvero per voi. L’auto possiede un motore 1.2 litri da 74 kW/100 CV a 3 cilindri e, in questa speciale variante, consente di raggiungere un’accelerazione che va da 0 a 100 km/h in soli 9,3 secondi, arrivando ad una velocità massima di 190 km/h. Quanto costa? La vettura ha un prezzo di base di 24.900 euro. Considerando quanti modelli ci siano ora in vendita, la Ypsilon ibrida potrebbe essere la scelta più papabile per iniziare a passare ad una vettura ecologica. Se si considerano poi gli incentivi per coloro che rottamano un’auto a combustione il tutto diviene ancor più allettante.

La Lancia Ypsilon full electric

La Lancia Ypsilon è disponibile anche in una versione totalmente elettrica per chi è finalmente pronto ad effettuare un cambio drastico di motorizzazione. Il motore di cui è dotata l’auto in tal caso è un elettrico da 115 kW/156 CV. Per quanto riguarda la batteria, essa ha una potenza di 51 kWh che consente alla Lancia di raggiungere un’autonomia di 403 km. Il prezzo base qui parte da una soglia più alta. L’auto costa infatti 34.900 euro, ma comunque si posiziona come una delle migliori sul segmento delle vetture elettriche grazie ai suoi tanti vantaggi. Sono anche qui da considerare gli incentivi e i bonus che potrebbero rendere la spesa meno gravosa.

La stessa Stellantis, infatti, per rendere l’acquisto ancora più conveniente, ha creato un’offerta finanziaria molto vantaggiosa per chi ha bisogno di due vetture. Questa permette di avere entrambe le versioni della Lancia Ypsilon a soli 150 euro al mese, rateizzando il costo per 36 mesi. Grazie, quindi, ad una gamma diversificata e alle sue prestazioni niente male, la nuova Ypsilon si conferma essere un’icona del design italiano ed anche un’opzione papabile per chi vuole dare il suo contributo per un ambiente più pulito.