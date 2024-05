Dacia Sandero: quando arriverà la nuova auto? Ecco i dettagli

Dacia è forse uno dei brand più apprezzati quando si parla di auto e per buone ragioni. Le sue vetture sono da sempre state sinonimo di affidabilità e di robustezza ed hanno anche un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Queste, più tante altre motivazioni, sono forse le ragioni del suo successo. Non sorprende quindi che l’azienda stia per lanciare la quarta generazione della sua Sandero, con un arrivo previsto per il 2028. Oltre a mantenere la propria tradizione di convenienza, propone così una rivisitazione anche più ecologica. Il brand romeno, sottogruppo della Renault, dovrebbe presentare l’auto con diverse motorizzazioni. A differenza di molte altre società troveremo ancora opzioni tradizionali a benzina e a GPL, ma si potrà anche optare per una versione full elctric.

La decisione della società di proporre la Sandero come auto ibrida è stata dettata dal voler dare ai possibili compratori più scelte possibili. Questa flessibilità nelle motorizzazioni è stata possibile grazie ad una piattaforma tecnica CMF-B. In tal modo la Dacia riesce così ad adattarsi alle diverse esigenze di mercato sempre così mutevoli.

Da una Dacia Sandero ibrida a solo elettrica

L’evoluzione della tecnologia porterà, nonostante la presenza del GPL e della benzina, sicuramente alla transizione verso una piattaforma completamente elettrica. Questo sarà possibile tramite l’adozione della AmpR Small. Parliamo della stessa tecnologia utilizzata per la Renault 5 E-Tech. Il cambiamento definitivo avverrà con probabilità quando la produzione diverrà più conveniente, cosicché la Dacia possa continuare ad offrire la stessa economicità anche proponendo solo versioni elettriche, non solo della Sandero.

La versione termica della Sandero sarà di parecchio simile alla futura Renault Clio 6. Questa convergenza porterà a notevoli risparmi per entrambi i brand. La Stepway della Sandero diventerà sarà poi un modello a parte. Si distinguerà anche a livello estetico, con linee da crossover ed un tetto che consentirà di scegliere una personalizzazione bicolor. La nuova generazione della Dacia Sandero, dunque, promette ancora la stessa abbordabilità e sicurezza del marchio, questa volta però con diverse opzioni motorizzate. Voi quale scegliereste?