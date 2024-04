L’Ulefone Armor 24, è il gigante dei “rugged phone”. Con le sue imponenti dimensioni e la robusta struttura, questo dispositivo si fa notare fin dal primo sguardo. Immaginatevi di tenere tra le mani un vero e proprio “mattone” tecnologico, progettato per resistere alle situazioni più estreme e alle avventure più avvincenti.

Dalle montagne più remote ai cantieri più accidentati, l’Ulefone Armor 24 si rivela un compagno affidabile per chiunque abbia bisogno di un dispositivo ultra resistente e performante. Dopo la sua conoscenza durante il MWC24 a Barcellona, finalmente abbiamo avuto l’opportunità di testarlo per diverse settimane.

Design e materiali:

Il design imponente e la struttura robusta dell’Ulefone Armor 24 lo distinguono immediatamente come un dispositivo rugged di prima classe. Dotato delle certificazioni IP68 e IP69K, nonché dello standard militare 810H, questo “mattone” è progettato per resistere all’acqua, alla polvere, agli urti e alle temperature estreme.

Un dettaglio che non passa inosservato è la potente luce LED posizionata sul retro del dispositivo. Questa caratteristica non solo offre una fonte di illuminazione affidabile nelle situazioni di emergenza, ma conferisce anche al Ulefone Armor 24 un aspetto distintivo e riconoscibile. Con la possibilità di regolare l’intensità e la durata della luce, questa torcia LED si rivela un’utile risorsa per chiunque abbia bisogno di illuminare il proprio cammino nelle situazioni più buie.

Il design posteriore del Ulefone Armor 24 ospita una doppia fotocamera da 64 megapixel, completa di modalità ultra wide e visione notturna. Questa configurazione offre non solo la flessibilità necessaria per catturare panorami mozzafiato, ma anche la capacità di scattare foto chiare e dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità.

La presenza di sensori IR aggiuntivi contribuisce ulteriormente a migliorare le capacità fotografiche del dispositivo, consentendo di ottenere immagini di alta qualità anche in condizioni di luce estremamente bassa.

Comparto multimediale:

Il display dell’Ulefone Armor 24 offre un’esperienza visiva ampia e coinvolgente grazie al suo pannello da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+. Questo schermo generoso consente di godere appieno dei contenuti multimediali, dalle immagini alle videochiamate, offrendo dettagli nitidi e colori vibranti. Tuttavia, è importante notare che il pannello non è di tipo OLED, quindi i neri profondi e i colori brillanti potrebbero non essere così intensi come su altri dispositivi di fascia alta.

La frequenza di aggiornamento del display, pari a 120 Hz, assicura una navigazione fluida e reattiva attraverso l’interfaccia utente e le applicazioni. Questo è particolarmente utile durante la navigazione web, lo scrolling delle pagine o il gioco di videogiochi che richiedono una rapida risposta ai comandi.

Per quanto riguarda l’audio, il Ulefone Armor 24 offre un’esperienza sonora adeguata, sebbene non eccezionale. Le casse, pur essendo funzionali, potrebbero risultare leggermente ovattate a causa della copertura esterna che garantisce la resistenza agli agenti atmosferici e alle cadute. Questa non è una novità su dispositivi del genere.

Specifiche tecniche:

L’Ulefone Armor 24 è alimentato dal processore MediaTek Helio G96, un octa-core che offre un equilibrio tra prestazioni efficienti e consumo energetico ottimizzato. Questo chipset, accompagnato da 12 GB di RAM, assicura una fluidità nell’esecuzione delle applicazioni e delle attività multitasking. È importante sottolineare che la memoria RAM può essere espansa fino a 24 GB, grazie alla tecnologia di espansione virtuale, consentendo di gestire agevolmente anche i carichi di lavoro più impegnativi.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, l’Ulefone Armor 24 offre una generosa capacità di 256 GB, che permette di conservare una vasta collezione di foto, video, musica e applicazioni. Inoltre, la presenza di uno slot per schede microSD consente di espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione fino a un massimo di 2 TB, offrendo quindi ampio spazio per memorizzare tutti i vostri contenuti senza preoccupazioni.

Passando alla batteria, l’Ulefone Armor 24 è dotato di una batteria esagerata da 22.000 mAh, che garantisce un’autonomia eccezionale. Questa capacità impressionante consente al dispositivo di rimanere operativo per lunghi periodi di tempo, perfetto per chi trascorre molto tempo all’aperto o in situazioni in cui la ricarica potrebbe non essere immediatamente disponibile. Inoltre, la ricarica rapida a 66W consente di riportare rapidamente la batteria al massimo della carica, offrendo così una soluzione pratica per chi è sempre in movimento.

Infine, per quanto riguarda la connettività, l’Ulefone Armor 24 è dotato di tutte le ultime tecnologie, inclusa la connettività 5G per una connessione internet veloce e stabile ovunque vi troviate. La presenza di NFC consente anche pagamenti sicuri tramite smartphone, mentre il supporto per la ricarica wireless fino a 10W offre una comodità aggiuntiva per la ricarica del dispositivo senza fili.

Prestazioni:

Le prestazioni del Ulefone Armor 24 sono garantite da un processore MediaTek Helio G96 octa-core, che offre una combinazione di potenza e efficienza energetica ottimizzata per un utilizzo quotidiano senza intoppi. Con i suoi 12 GB di RAM, il dispositivo gestisce agevolmente le attività multitasking e le applicazioni più esigenti, assicurando una fluidità nell’esecuzione delle operazioni.

Nonostante non sia il processore più potente sul mercato, il MediaTek Helio G96 garantisce comunque prestazioni solide per la maggior parte delle attività quotidiane, come la navigazione web, la riproduzione multimediale e l’utilizzo delle applicazioni di produttività. L’esperienza utente è fluida e reattiva, con tempi di caricamento rapidi e una risposta pronta ai comandi.

Grazie alla modalità App Dura Speed, è possibile ottimizzare ulteriormente le prestazioni del dispositivo, limitando le applicazioni in background e concentrando la potenza di elaborazione sulle app in primo piano. Questo assicura un’esperienza d’uso ottimale anche con molte applicazioni aperte contemporaneamente, garantendo una fluidità e una reattività costanti.

Anche in termini di gaming, l’Ulefone Armor 24 offre prestazioni degne di nota, consentendo di giocare a titoli graficamente impegnativi senza problemi evidenti di frame rate o di lag, come Real Racing 3. Anche se potrebbe non essere il dispositivo ideale per i giocatori più hardcore, per la maggior parte degli utenti offre una buona esperienza di gioco senza sacrificare la fluidità o la qualità grafica.

Conclusioni e prezzi:

In conclusione, l’Ulefone Armor 24 si presenta come un’opzione molto interessante nel panorama dei rugged phone, soprattutto considerando il suo prezzo di 329,99 dollari sul sito ufficiale. Anche se può essere trovato a 369,99 euro su Amazon, ma spesso con sconti molto interessanti.

Personalmente, ritengo che la caratteristica più distintiva sia la potente torcia LED integrata e la generosa capacità della batteria. Detto questo, lascio a voi la valutazione finale e vi invito a gurdare la review completa sul nostro canale YouTube.