Il debutto ufficiale di Android 15 è atteso per la seconda metà dell’anno. Google, di solito, presenta i nuovi device e il sistema operativo che li spinge intorno ad ottobre. È ragionevole supporre che i Pixel 9 e il major update del robottino verde potrebbero arrivare proprio in questo periodo.

In attesa di conferme ufficiali da parte dell’azienda di Mountain View, possiamo raccogliere tutte le indiscrezioni emerse riguardanti proprio il nuovo sistema operativo. Android 15 si preannuncia come un OS pensato per migliorare l’esperienza utente complessiva degli utenti e offrire nuove funzionalità esclusive.

Tramite le versioni beta rilasciate fino ad ora, possiamo scoprire che Google ha lavorato per migliorare la stabilità del sistema e risolvere alcuni bug. Inoltre, ci aspettiamo anche tante feature inedite, ma l’azienda non ha svelato le feature più importanti e succulente che Android 15 introdurrà.

Scopriamo tutti i segreti trapelati fino ad ora su Android 15, la nuova versione del sistema operativo di Google

In attesa di conferme ufficiale, grazie alle indiscrezioni emerse, possiamo provare ad immaginare quelle che saranno le feature in arrivo con i Pixel 9. I leak indicano che Android 15 suppoterà la Connessione Satellitare per migliorare la connettività e permettere di chiamare in ogni condizione. L’utilizzo della Connessione Satellitare non sarà limitata alle funzionalità di emergenza ma lo si potrà utilizzare anche per gli SMS e le app RCS.

Un’altra feature sarà quella della condivisione parziale dello schermo. Sarà possibile registrare lo schermo limitatamente ad una determinata app senza condividere l’intero schermo.

Una interessante novità di Android 15 sarà quella relativa alle notifiche multiple. Quando si riceveranno più notifiche consecutive provenienti dalla stessa app, la prima sarà notificata al volume impostato dall’utente mentre le successive avranno un volume più basso per non diventare fastidiose.

Rimanendo nell’ambito delle notifiche, Google migliorerà la sicurezza in caso di OTP ricevuti tramite notifiche. Le app malevole non potranno più leggere gli OTP e agire alle spalle degli utenti.

I Pixel 9 e i device che supporteranno il major update del robottino potranno diventare delle webcam per il PC. Google ha migliorato la resa e gli smartphone potranno sfruttare questa interessante feature. Infine, l’ultima feature emersa è quella relativa alla possibilità di disattivare la vibrazione legata alla tastiera.