Google Pixel 7a viene considerato da molti come il giusto compromesso per tutti coloro che vorrebbero poter acquistare un top di gamma dell’azienda di Mountain View, ma non dispongono del denaro necessario per riuscire ad accedervi in tranquillità. Il modello di cui vi parleremo non porta a rinunciare troppo, in termini di specifiche tecniche, fermo restando che le funzionalità accessibili saranno sempre e soltanto le migliori.

La prima cosa che notiamo, giustamente oseremmo dire, è la connettività in 5G, infatti è uno smartphone che permette tranquillamente di collegarsi alla massima velocità possibile, a patto che si abbiano SIM abilitata e ci si trovi nelle vicinanze di un ripetitore. La memoria interna è di 128GB, che non potrà essere in alcun modo incrementata tramite l’ausilio di una microSD, mentre il processore è il Google Tensor G2, un octa-core che, dati alla mano, dovrebbe garantirvi una buonissima usabilità quotidiana.

Google Pixel 7a: offertissima su Amazon

Amazon fa sognare tutti i consumatori che da tempo volevano acquistare lo smartphone in oggetto, mettendo a disposizione uno sconto importante sul prezzo originario di listino, che era pari a 509 euro. La riduzione applicata è pari al 26%, il che porta ad una spesa finale effettiva da sostenere che corrisponderà a 379 euro, sempre considerando garanzia di 24 mesi ed anche no brand (ovvero gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore). Se lo volete acquistare, premete qui.

La batteria non è mai stata il punto forte dei dispositivi dell’azienda di Mountain View, anche se comunque ad oggi dovrebbe riuscire a garantire 24 ore di utilizzo continuativo, esteso fino a 3 giorni con l’ausilio del risparmio energetico. Discorso diverso per il comparto fotografico, dove il grandangolare da 64 megapixel, viene supportato da due sensori da 13 megapixel di ottima qualità.