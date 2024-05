Amazfit, leader nell’ambito degli smartwatch e degli accessori per il fitness, di recente ha introdotto una nuova iniziativa destinata a rivoluzionare l’esperienza degli utenti. Stiamo parlando delle carte regalo Zepp. Queste ultime offrono un modo innovativo per personalizzare e potenziare le funzionalità degli smartwatch, consentendo agli utilizzatori di accedere a tantissimi servizi premium.

Amazfit, diverse opzioni delle carte Zepp

Le carte regalo Zepp di Amzfit offrono una varietà di opzioni per soddisfare le esigenze di ogni utente. Quella chiamata ZeppFitness, disponibile a partire da 19,99 euro, offre un anno di abbonamento al servizio Fitness. Esso include rapporti di ginnastica settimanali e mensili dettagliati, l’accesso a un chatbot AI FitnessCoaching avanzato e piani di allenamento personalizzati. Questa è ideale per coloro che desiderano migliorare il loro allenamento e ottenere un supporto personalizzato per raggiungere i propri obiettivi.

Per chi invece è interessato alla qualità del sonno e a gestire lo stress, vi è la ZeppAura. Al prezzo più che accessibile di 29,99 €, questa prevede un anno intero del servizio Aura, che include musica esclusiva per dormire e la meditazione, rapporti dettagliati sul sonno e coaching basato sull’intelligenza artificiale. Con il supporto del chatbot AI, gli utenti possono ricevere consigli giornalieri, settimanali e mensili per ottimizzare il loro riposo e il loro benessere generale.

Come sfruttare al massimo gli smartwatch

Questi bonus includono anche un’opzione per personalizzare l’esperienza smartwatch con quadranti e mini app. La carta regalo Watch Face e App Store consente di scaricare fino a 100 quadranti o mini app a pagamento. Così da poter modificare ulteriormente e a proprio piacimento il dispositivo in base ai gusti e alle esigenze di ciascuno. Con una vasta selezione di opzioni disponibili, sarà possibile trovare facilmente l’aspetto e le funzionalità che meglio si adattano al vostro stile di vita e alle vostre attività quotidiane.

Insomma, tutto ciò rappresenta un modo innovativo e conveniente potenziare e sfruttare appieno le capacità degli smartwatch Amazfit. Letteralmente un nuovo livello di flessibilità e controllo per i propri dispositivi.