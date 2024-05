Il produttore tech Vivo sembra letteralmente inarrestabile. L’azienda sta infatti continuando a sfornare nuovi smartphone appartenenti alla gamma Vivo V30. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è stato annunciato ufficialmente per il mercato indiano il nuovo medio di gamma Vivo V30e. Si tratta di un dispositivo piuttosto curato dal punto di vista estetico ed è proposto ad un prezzo di partenza di circa 300 euro al cambio attuale.

Vivo è inarrestabile e annuncia ufficialmente il nuovo Vivo V30e

Nel corso delle ultime ore è stato annunciato ufficialmente per il mercato indiano un nuovo smartphone di fascia media del produttore tech Vivo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo V30e. Dal punto di vista estetico, troviamo un design piuttosto curato e dal look quasi premium. Sul fronte spicca infatti un ampio display con i bordi leggermente curvi ai lati.

Sul retro, abbiamo poi una backcover anch’essa leggermente curva ai lati e disponibile nelle colorazioni Velvet Red e Silk Blue con una rifinitura satinata. Andando nello specifico, lo smartphone dispone di un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.78 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Sul fronte in un piccolo foro trova poi posto una selfie camera da ben 50 MP.

La parte posteriore ospita invece un modulo fotografico di forma circolare. Qui sono collocati due sensori fotografici rispettivamente da 50 e 8 MP più un piccolo flash LED a forma di anello. A muovere il tutto troviamo invece un processore di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 6 Gen 1 con diversi tagli di memoria. Non manca infine una batteria con una capienza di 5500 mah con supporto alla ricarica rapida da 44W e la certificazione di impermeabilità IP64.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato in apertura, per il momento il nuovo Vivo V30e sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 300 euro al cambio attuale.