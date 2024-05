Tesla Cybertruck: arriva già un nuovo aggiornamento software

La Tesla ce l’ha proprio messa tutta con il suo Cybertruck. Non solo ha costruito un auto elettrica dall’aspetto massiccio e futuristico, ma anche altamente tecnologica. Ora ha lanciato anche il suo primo pacchetto contenente un aggiornamento software molto importante per la vettura. Con questo vengono introdotte diverse funzioni aventi finalità che toccano più aspetti del veicolo. Sono infatti migliorate la guidabilità, la ricarica e l’esperienza di guida, dando il via ad un’era nuova nell’off-road elettrico.

Nell’aggiornamento Tesla troviamo due nuovissime modalità: la Modalità Overland e la Modalità Baja. La prima regala una maneggevolezza più precisa del volante ed una migliore trazione sui terreni accidentati. In tal modo, che si corra su rocce, ghiaia, neve o sabbia, l’auto manterrà perfettamente il suo percorso. La seconda modalità implementa invece l’equilibrio della vettura e consente una guida più libera anche quando lo Stability Assist è impostato su Minimo.

Il nuovo software Tesla regala maggiore sicurezza e controllo

La Tesla ha aggiunto nuovi differenziali di bloccaggio per una migliore capacità fuoristrada. Attraverso i differenziali bloccabili per il Dual Motor AWD ed il differenziale con bloccaggio anteriore per il Tri Motor, il Cybertruck riesce a distribuire la coppia alle ruote con trazione limitata o assente, garantendo una maggiore aderenza. Il nuovo aggiornamento include anche il Trail Assist. Esso permette di impostare una velocità in modalità fuoristrada così da consentire al guidatore di porre la sua concentrazione sullo sterzo. Inoltre troveremo la modalità Superficie Scivolosa che perfeziona il controllo della trazione su strade scivolose.

Altra novità tocca il sistema di sospensioni adattive, che ora calcola con maggiore precisione il carico del veicolo. L’aggiornamento immette poi la modalità CyberTent, che livella automaticamente le sospensioni del Cybertruck Tesla, utilizzabile quando si usufruisce della tenda da camping CyberTent. Queste migliorie del software del Tesla Cybertruck rendono l’auto una delle più intelligenti da scegliere se si ama la guida off-road. Le nuove caratteristiche riusciranno a coprire tutte le critiche che lo stesso modello ha ricevuto dopo i problemi riscontrati?