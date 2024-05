Zepp Health Corporation, azienda specializzata nel settore dei wearable, ha presentato ufficialmente il nuovissimo Amazfit Bip 5 Unity. Lo smartwatch è pensato per integrare le più recenti tecnologie in ambito di monitoraggio della salute in un design elegante e moderno.

Grazie ad una combinazione di funzionalità e stile, il device è lo strumento ideale per tutti gli utenti che vogliono uno stile di vita dinamico senza rinunciare allo stile. Il nuovo Amazfit Bip 5 Unity è caratterizzato da un display quadrato che vanta una diagonale da 1.91 pollici.

Tutte le informazioni mostrate sul display permettono di avere un accesso immediato ai parametri vitali monitorati. L’esperienza utente è personalizzabile, potendo creare la propria combinazione di parametri da mostrare. Inoltre, la cassa in acciaio inossidabile rende adatto lo smartwatch a diverse tipologie di attività, anche le più movimentate.

Amazfit Bip 5 Unity è il nuovo smartwatch dal design elegante e dalle funzionalità elevate per gli sportivi più esigenti

Nonostante si tratti di un device dedicato agli sportivi, Amazfit Bip 5 Unity non sfigura anche in contesti quotidiani. Il design semplice ma elegante lo rende adatto da indossare tutti i giorni su differenti outfit. Il vantaggio sarà quello di poter passare dal lavoro alla palestra avendo il fedele wearable già al polso.

Il sistema operativo di Amazfit Bip 5 Unity è basato su Zepp OS 3.0. Lo smartwatch è il secondo device nato con questo OS dopo l’Amazfit Balance presentato lo scorso anno. Le funzionalità di Zepp OS 3.0 sono pensate per ottimizzate per mettere al centro l’utente.

Grazie ad un ecosistema personalizzabile, è possibile usufruire di varie app, modificare le watchface e accedere a mini giochi. Inoltre, sono presenti sia un microfono che un altoparlante che permettono di effettuare chiamate telefoniche. Inoltre, sarà possibile interagire direttamente con lo smartwatch attraverso la propria voce richiamando Amazon Alexa.

Il nuovo Amazfit Bip 5 Unity è già disponibile per l’acquisto direttamente sul sito ufficiale di Amazfit o su Amazon. Il prezzo di lancio consigliato è di 69.90 euro.