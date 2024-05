La friggitrice ad aria Moulinex è il prodotto che dovete acquistare ad occhi chiusi, perché capace di far convogliare, entro un unico device, il meglio del meglio, al giusto prezzo, anzi una cifra di gran lunga inferiore alle più rosee aspettative, almeno rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere sul mercato.

Il prodotto consiste a tutti gli effetti in una delle più classiche friggitrici ad aria tra quelle in circolazione, prevede una capacità di 4,2 litri, che in genere dovrebbe essere più che sufficiente per 6 persone, ha un design relativamente compatto, con dimensioni di 27,8 x 33,3 x 33,8 centimetri, ed un sistema di controllo touch inserito direttamente nella parte superiore del device stesso.

Friggitrice ad aria: l’offerta inaspettata su Amazon

Un’offerta apprezzata quanto inaspettata, infatti il prodotto Moulinex avrebbe un prezzo di listino di ben 224,99 euro, che viene ridotto addirittura del 78% da Amazon, sino a raggiungere la cifra che tutti stavamo aspettando: solamente 49,99 euro. Tutto ciò rappresenta l’occasione perfetta per buttarsi nel mondo delle friggitrici ad aria, riuscendo a risparmiare, ma senza rinunciare alla qualità generale. Per l’acquisto vi potete collegare qui.

Il modello, se interessati, è la EZ4018, disponibile solo ed esclusivamente nella colorazione nera, con chassis realizzato in plastica e rivestimento il giusto mix tra opaco e lucido. Sono disponibili 8 programmi di cottura senza l’utilizzo di alcun tipo di grasso o olio, grazie alla presenza della tecnologia Air Pulse, infatti il flusso d’aria ciclonico è capace di rendere i cibi molto più croccanti all’esterno, così da facilitare la vita di tutti coloro che vogliono la croccantezza del fritto, ma non sono disposti ad utilizzare grasso animale o vegetale. Il suo utilizzo è estremamente semplificato, a prova anche dell’utente meno esperto tra quelli in circolazione.