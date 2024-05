L’Amazon Gaming Week procede imperterrita mettendo subito a disposizione del pubblico un nuovo prezzo basso molto conveniente, con il quale avere tranquillamente la certezza di riuscire a mettere le mani su MSI Cyborg 15, un notebook di qualità, modello A13VE-656IT, che presenta alcune specifiche tecniche di livello assoluto, pensate per invogliare più utenti possibili all’acquisto.

Alla base del tutto troviamo un display da 15,6 pollici di diagonale, un IPS LCD che ha risoluzione FullHD, con anche refresh rate da 144Hz, per una maggiore fluidità in termini di utilizzo e reattività ad esempio nel gaming. Il processore, essendo un portatile pensato per il gioco, è quasi il top di gamma, trattasi di Intel Core i7 di tredicesima generazione, che viene a sua volta supportato dalla presenza di una scheda grafica Nvidia GeForce RTX4050, con anche 6GB di RAM DDR6 e 1TB di SSD PCie4 di memoria interna.

Premete qui e collegatevi subito al nostro canale Telegram, dove troverete ad attendervi i codici sconto Amazon gratis e le migliori offerte in esclusiva.

Notebook MSI in promozione su Amazon

MSI Cyborg 15 è un notebook da gaming con il quale gli utenti possono praticamente fare di tutto, e proprio per questo motivo ci stupiamo profondamente di trovarlo in promozione a soli 1029 euro, essendo un dispositivo assolutamente in grado di supportare la maggior parte degli applicativi, senza problemi o difficoltà particolari. L’acquisto può essere completato qui.

Il sistema operativo di riferimento è ovviamente Windows 11, senza alcuna personalizzazione grafica, se non con la presenza del Dragon Center, dal quale poter gestire senza problemi tutta la parte relativa al gaming. Il design viene definito dalla stessa MSI futuristico, in quanto sulla superficie si trovano parti traslucide che permettono di vedere le componenti interne della macchina, dando l’opportunità a tutti di scoprire e conoscere da vicino il proprio dispositivo, toccandolo con mano.