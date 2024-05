Qualche giorno fa, sarebbe dovuta terminare la disponibilità di una delle super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico PosteMobile. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata PosteMobile Wow Days 50. Tuttavia, sembra che l’operatore abbia deciso di eliminare per il momento la data di scadenza di questa offerta, continuando quindi a proporla fino a data da destinarsi.

PosteMobile continua a proporre la sua super offerta a basso costo

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico PosteMobile ha deciso di continuare a proporre una delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata PosteMobile Wow Days 50. Quest’ultima sarebbe dovuta non essere più disponibile a partire dallo scorso 30 aprile 2024.

Come già detto, però, l’operatore ha deciso di stupire tutti, eliminando per il momento la sua data di scadenza. Di conseguenza, gli utenti avranno quindi tutto il tempo per poterla attivare. PosteMobile Wow Days 50, in particolare, include ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

Gli utenti interessati dovranno pagare un costo di soli 5,99 euro al mese per averla. L’offerta in questione sarà attivabile però esclusivamente sul sito ufficiale dell’operatore. In particolare, l’offerta sarà attivabile da tutti i nuovi clienti di PosteMobile, compresi sia coloro che attiveranno un nuovo numero sia coloro che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Ricordiamo come sempre che, con questa offerta, saranno attivati anche svariati servizi di reperibilità, come ad esempio Ti Cerco e Richiama Ora. Saranno anche attivati i servizi di avviso di chiamata e il servizio di hotspot. Rimangono poi disponibili anche altre offerte di PosteMobile, come ad esempio l’offerta mobile PosteMobile Creami Extra Wow 150 a soli 8 euro al mese.