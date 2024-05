Attenzione alle VPN: non sono così sicure come credete

Solitamente utilizziamo le VPN per sentirci più sicuri durante la navigazione, con la certezza che questa tecnologia basti a proteggerci da alcune minacce che potremmo incontrare sul Web. Sono in pochi a sapere che però anche queste non sono così affidabili come si crede e che presentano dei rischi. Il tema delle VPN è divenuto proprio di recente oggetto di discussioni accese. Un sondaggio effettuato da NordVPN ha rivelato che circa un quarto degli utenti italiani di Internet utilizza un servizio VPN, spesso con lo scopo di aggirare i limiti geografici di alcune piattaforme. Questo non ha fatto altro che aumentare le preoccupazioni in merito alla poca conoscenza di tale tecnologia.

Questi strumenti sono stati originariamente concepiti per garantire la sicurezza delle connessioni aziendali, ma sono ora utilizzati anche dai singoli utenti. Le VPN, in generale, donano una sorta di canale sicuro per la trasmissione di dati su Internet. Viene creato un tunnel crittografato tra il dispositivo ed il server remoto. Nonostante la credenza che le VPN aumentino la sicurezza e la privacy online in maniera completa, la realtà è invece parecchio più complessa.

Le VPN non proteggono da attacchi hacker e non nascondono i nostri dati

Le VPN aziendali hanno dimostrato di possedere una certa vulnerabilità ad attacchi informatici. Soltanto negli ultimi anni sono state individuate centinaia di falle nei sistemi che hanno permesso agli hacker di penetrare nei database anche di grandi società. Questi servizi possono diventare una porta di accesso diretto per i cybercriminali se non dovessero essere protetti nel modo giusto.

Le VPN utilizzate dai singoli utenti, d’altra parte, possono offrire una falsa sensazione di sicurezza. Sebbene possano crittografare le informazioni, credere che proteggano totalmente la nostra privacy è errato e rischioso. Gli utenti non sanno che spesso l’utilizzo di questi sistemi può comportare la condivisione di informazioni personali con l’azienda che fornisce il servizio. Quando invece le si usano per aggirare le restrizioni geografiche e accedere a contenuti non disponibili nella propria area si vanno a violare le regole sul copyright. Mentre le VPN possono essere strumenti utili per garantire la sicurezza e l’accessibilità online, è quindi fondamentale anche considerare i rischi e le implicazioni legate al loro utilizzo.