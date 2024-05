Prezzi sempre più bassi e convenienti disponibili su Amazon per i prodotti di casa Bosch, nell’ultimo periodo stiamo effettivamente assistendo ad una fortissima riduzione della spesa finale che l’utente deve sostenere in fase d’acquisto, anche su prodotti che prima costavano molto di più, come nel caso del lavavetri Bosch, o meglio definito modello 06008B7000, che oggi viene ridotto del 41%.

Un risparmio degno di nota per un prodotto che per molti potrebbe essere superfluo, ma che allo stesso tempo aiuta non poco a prendersi cura dei vostri vetri. Si tratta di un dispositivo il cui funzionamento è garantito dalla presenza di una batteria integrata, che può facilmente essere ricaricata tramite il comodo caricabatterie che lo porta a collegarsi fisicamente alla presa di corrente. All’interno della confezione trova posto anche una cinghia da polso, utilissima ad esempio per godere della presa corretta nell’utilizzo del device.

Lavavetri Bosch: che offerta su Amazon

Potete oggi acquistare un lavavetri Bosch ad un prezzo estremamente conveniente, pari ad uno sconto effettivo del 41% sul valore originario di listino. Avete capito bene, l’occasione per spendere poco è dietro l’angolo, infatti il prezzo consigliato del suddetto prodotto sarebbe di 85,01 euro, soluzione che viene ridotta fino al valore finale di soli 49,99 euro. Premete questo link per l’acquisto.

Molto interessante è la dotazione di accessori, infatti sono disponibili un flacone per applicazione a spruzzo con microfibra, un accessorio da 266 millimetri con labbro estraibile ed anche un accessorio più piccolo da 133 millimetri (sempre con labbro). L’autonomia, dati alla mano, è di circa 30 minuti, con raccolta dell’acqua sporca di 100 millimetri, ed un tempo di ricarica complessivo di 3 ore. Le dimensioni del prodotto sono relativamente ridotte, raggiungendo 163 x 96 x 203 millimetri (senza aver installato l’accessorio nella parte anteriore).