Google: miglioramenti per Foto, YouTube TV e Google Messaggi

Chi è che non sfrutta i servizi Google? Che sia per guardare video su YouTube, salvare file, inviare messaggi, utilizzare Maps per non ritrovarci sperduti tra i campi, non facciamo più quasi nulla senza di essi. Sarà anche perché la stessa Google ed il suo team si impegnano così tanto per migliorarli, donandoci app sempre più aggiornati e semplici, con più funzionalità ogni volta che c’è un aggiornamento. Questa volta, le ultime migliorie toccano a Google Foto, YouTube TV e Messaggi.

Pare che la società stia lavorando per introdurre una nuova funzione di editing video in Google Foto che consentirà agli utenti di migliorare i loro video praticamente con un click. Questa opzione sarà la “Migliora il tuo video” e con essa di potrà regolare automaticamente la luminosità, il contrasto, la saturazione e altre qualità delle nostre clip. Sarà così facile da usare che anche chi è una frana con l’editing avrà ottimi risultati. Gli utenti, inoltre, potranno nascondere alcuni volti dalla sezione Ricordi, così da avere un controllo maggiore ed anche una migliore privacy.

Le modifiche su YouTube Tv e su Google Messaggi

Dopo essere stata temporaneamente rimossa a causa di un bug, l’opzione di qualità video “1080p Enhanced” torna finalmente su YouTube TV. Questa funzione consente agli utenti di guardare i contenuti più nitidamente, grazie ad un aumento del bitrate dei flussi con risoluzione 1080p a 60 fotogrammi al secondo.

Chi solitamente usa invece Google Messaggi può ora disattivare le animazioni delle reazioni. Come? Grazie a un’interruttore che si trova nelle impostazioni dell’applicazione. Tale funzionalità, introdotta soltanto di recente nella versione stabile, permetterà all’utenza di personalizzare la propria esperienza d’uso in modo più completo. Con queste nuove funzionalità e tramite i miglioramenti aggiunti, Google continua a soddisfare anche le esigenze che non sapevamo di possedere. Chissà quali novità ci regalerà questa grande società nei prossimi mesi. Prima che finisca l’anno, quante funzionalità aggiungerà ai suoi servizi?