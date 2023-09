Le AirPods Pro 3 firmate Apple stanno per arrivare. Le nuove cuffie wireless verranno presto presentate all’evento in programma del 12 settembre. Insieme ad esse verranno presentati altri prodotti che hanno reso famosa l’azienda: gli smartphone iPhone 15 e gli Apple Watch di nuova generazione.

A confermare il lancio è stato il leaker conosciuto in tutto il mondo: Mark Gurman. In suo articolo ha spiegato quali siano le sue aspettative sulle cuffie di terza versione della gamma Apple.

Le nuove AirPods Pro 3: che aspetto avranno?

L’insider ha dato alcuni dettagli sul nuovo prodotto, esplicando che le AirPods Pro 3 saranno dotate di una custodia con entrata USB-C. Gli auricolari Pro della linea, avranno una grande novità: saranno i primi prodotti Apple a non possedere un connettore Lightning per la ricarica. Una decisione presa per seguire le leggi disposte dall’Unione Europea. L’USB-C è stata anche aggiunta agli iPhone 15 per la medesima ragione.

Secondo le indiscrezioni, è stata proprio questa modifica a spingere l’azienda a lanciare prima del previsto le nuove AirPods. Inoltre, era anche aspettabile un aggiornamento dato che gli auricolati di base non venivano implementati da ormai due anni. Le cuffie così faranno da prodotto d’apertura ai nuovi device Apple con USB-C anche nel settore delle earbuds.

Secondo il parere di Gurman, le nuove AirPods Pro 3 in realtà non subiranno molti cambiamenti dall’ultima revisione presentata circa un anno fa. Tuttavia, si avrà così il via ai prodotti costruiti secondo le nuove norme, infatti il connettore USB-C verrà presto aggiunto anche alle AirPods di base e a quelle Max. Finisce, per molti anche finalmente, l’era del connettore Apple.