Fafrees F20 X-Max è una bicicletta elettrica di qualità, un prodotto che riesce a contraddistinguersi dalla massa per la sua capacità di convogliare al proprio interno sia la leggerezza dell’essere completamente pieghevole, che la praticità di poterla utilizzare praticamente senza pedalare, essendo elettrica. Prodotta da Fafrees, azienda che da ormai diversi anni si occupa di mettere sul mercato dispositivi di questo tipo, riuscendo a comprendere anche modelli più specifici per la strada, l’offroad (quindi mountain bike e simili) e simili, vediamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Data la sua natura di bici pieghevole, Fafrees F20 X-Max vuole sin da subito contraddistinguersi dalla massa adottando dimensioni inferiori al normale, o comunque a ciò a cui siamo solitamente abituati, una volta chiusa infatti raggiunge solamente 105 x 45 x 76 centimetri, per un peso di 49kg. Non è così facilmente trasportabile quanto avremmo pensato, e sperato di sentire, proprio per un peso che va oltre ciò a cui siamo abituati.

Una volta aperta, al contrario, è perfettamente in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti, avendo comunque una lunghezza totale di 186 centimetri, con un passo che raggiunge i 130 centimetri, ed una altezza da terra, per quanto riguarda il movimento centrale, di 17 centimetri. Il manubrio è regolabile manualmente dal consumatore, oscillando tra un minimo di 116 ed un massimo di 132 centimetri, mentre la sella può anch’essa oscillare tra un minimo di 86 centimetri, fino ad un massimo di 106 centimetri. La distanza tra il manubrio e la sella è di 64 centimetri, più che adatto alla maggior parte degli utenti, grazie comunque alla possibilità di regolare la seduta e le altezze varie in relazione alle proprie esigenze.

I materiali di costruzione sono di ottima qualità, il giusto mix tra plastica e metallo (il manubrio è in alluminio da 25,4 millimetri di diametro), che da un lato innalzano la robustezza e l’affidabilità generale, mentre dall’altro la rendono più maneggevole per tutti coloro che invece la vogliono trasportare liberamente dovunque si desideri. Per la massima portabilità di oggetti di vario genere, la Fafrees F20 X-Max include un portapacchi anteriore e posteriore, estendendo al massimo i materiali, oggetti o simili che è possibile stoccare durante il trasporto (sono ad ogni modo acquistabili a parte, in aggiunta al prezzo indicato nella recensione).

Hardware e Specifiche

La Fafrees F20 X-Max, come vi abbiamo anticipato, è una bicicletta elettrica, la quale di base presenta un motore senza spazzole da 750W, che permette di raggiungere una velocità massima predefinita di 25 km/h. Il carico massimo che può sostenere è di 150kg, il tutto supportato da una batteria da 30Ah e 48V. La potenza di picco di 980W permette di erogare una coppia di addirittura 65Nm, godendo allo stesso tempo di una reattività e di un controllo quasi senza pari, pur mantenendo comunque giri bassi, il che porta di conseguenza ad una maggiore silenziosità rispetto agli altri modelli sul mercato.

Nell’utilizzo quotidiano il comfort viene garantito dalla presenza di una tripla sospensione (con escursione da 50 millimetri), posizionate esattamente al di sotto della sella, sul mozzo centrale e sulla forcella della ruota anteriore. Quest’ultime, con le posteriori, lavorano assieme con l’obiettivo di ridurre al massimo urti e vibrazioni, cercando quindi di incrementare la stabilità e l’equilibrio; la sospensione che invece si trova nel reggisella, vuole offrire una imbottitura ed un assorbimento delle sollecitazioni, cercando di ridurre gli urti ed i contraccolpi che la parte più bassa del corpo potrebbe effettivamente ricevere.

La tecnologia trova posto anche sul manubrio, con la presenza di un display LCD ad alta definizione, tramite il quale è possibile impostare 3 livelli di velocità differenti, oltre allo stato attuale, come la carica residua della batteria, la velocità istantanea, i chilometri residui e altro ancora. Sullo stesso display trova posto una porta USB, utilissima ad esempio per collegare lo smartphone e ricaricarlo mentre si è in movimento. La sicurezza viene comunque posta a livelli elevati, data la presenza di doppi freni idraulici, e pastiglie da 160mm, per un sistema di azionamento a rampa sferica, che vuole cercare di offrire una sensazione più fluida nella frenata, riducendo lo spazio necessario per fermarsi completamente. Di default sono comunque presenti luci anteriori e posteriori, atte in primis ad illuminare l’area circostante per l’utente finale, ma anche per permettere agli altri di vederlo correttamente (sono a LED).

Le velocità vengono in parte regolate dal cambio Shimano a 7 rapporti, nell’idea sempre di rendere l’esperienza il più personalizzabile possibile, oltre ad incrementare la gestione dell’autonomia della batteria. La corretta regolazione porta infatti, da un punto di vista ideale, a riuscire a ridurre il consumo della carica anche del 15%, rispetto a modelli che invece limitano l’esperienza sotto questo specifico punto di vista. Le gomme sono caratteristiche, a dispetto di quanto avremmo potuto pensare, sono fat, con tubi in gomma butile e valvola Schrader, da 20 * 4 pollici; una scelta simile estende al massimo il comfort in fase di utilizzo, rendendo la bicicletta facilmente utilizzabile dagli utenti su ogni superficie.

Autonomia

Integrata nella Fafrees F20 X-Max troviamo una batteria ad alta capacità, che raggiunge appunto 1440Wh, la quale presenta una densità del 21% ed una composizione di ben 21700 celle Samsung. Ciò porta ad una autonomia complessiva di 140km, sfruttando esclusivamente un ciclo di ricarica, e supportando un metodo di ricarica rapida da 3A.

Il suo essere removibile permette, senza troppi problemi di accedere rapidamente al componente, così da riuscire a installarne eventualmente un secondario, oppure non essere minimamente costretti a collegare fisicamente la bicicletta alla presa a muro. Il corretto posizionamento esattamente al di sotto della sella, riesce giustamente a bilanciare il peso, in questo modo l’utente non sarà mai sbilanciato nei movimenti in qualsiasi superficie, rischiando eventualmente di cadere. Oltretutto la rimozione è facilitata da una comoda maniglia posta esattamente sulla parte superiore, un’operazione davvero alla portata di ogni consumatore, che non arriva ad innalzare il livello di difficoltà, rendendola più che altro plug&play ed in grado di soddisfare le esigenze sia dei più esperti, che degli utenti alle prime armi.

Fafrees F20 X-Max – conclusioni

In conclusione Fafrees F20 X-Max è la soluzione perfetta per tutti gli utenti che sono alla ricerca di una bicicletta elettrica dalle relative piccole dimensioni, che possa facilmente essere trasportata praticamente dovunque si desideri. E’ chiaro, il peso di quasi 50 kg è un fattore limitante che deve assolutamente essere preso in considerazione, sebbene comunque sia pressoché allineato con quanto possiamo eventualmente trovare presso altri produttori di dispositivi dello stesso tipo.

Tra i suoi punti di forza annoveriamo la tripla sospensione, atta a migliorare appunto al massimo il comfort per l’utente finale, affiancata dalla presenza delle gomme fat, la cui spalla così pronunciata riduce ulteriormente le vibrazioni che l’utente si ritroverà a sentire proprio muovendosi su terreni particolarmente accidentati. La tanta tecnologia integrata gioca un ruolo favorevole per il consumatore, essendo il chiaro punto di partenza su cui fare affidamento per inoltrarsi in un mondo completamente nuovo, supportata da freni a disco (idraulici) sia anteriori che posteriori, LED e segnalatori, ma anche cambi shimano a 7 rapporti per la perfetta gestione di una batteria che, dati alla mano, dovrebbe riuscire comunque a garantire la massima autonomia possibile, fino anche a 140km.

Il prodotto recensito può essere acquistato in due modi: tramite il sito ufficiale, o Amazon. Nel primo caso la spedizione è prevista in 3-10 giorni lavorativi, direttamente dai magazzini presenti in Europa, quindi non sarà in nessun modo necessario pagare dazi doganali di alcun tipo, ed oltretutto la consegna sarà molto rapida, e tracciabile tramite il codice che vi verrà fornito in fase d’acquisto. Il pagamento può avvenire tramite i più importanti sistemi, tra cui troviamo PayPal, Google Pay o Shop Pay, mentre la spedizione non richiede mai il pagamento di un alcuna cifra aggiuntiva a quanto effettivamente mostrato a schermo. Il prezzo di partenza è di 1999 euro, in questi giorni è disponibile anche un codice sconto che lo ridurrà ulteriormente, a cui è comunque possibile aggiungere alcuni accessori: il cesto portapacchi a 139 euro, la borsa per il trasporto a 79 euro, la borsa da bicicletta impermeabile da 12 litri da 59 euro, oppure il lucchetto a catena a combinazione da 35 euro. Data la cifra d’acquisto particolarmente elevata, segnaliamo comunque essere possibile pagare a rate con Klarna, così da riuscire ad avere la possibilità di dilazionare il più possibile il pagamento, evitando di incappare nella necessità di versare l’intero contributo nell’immediato, ma riuscendo ugualmente a soddisfare la necessità di acquistare un prodotto completo e sotto molti aspetti davvero essenziale per la maggior parte degli utenti che sono soliti muoversi in modo green all’interno della propria città di residenza.

Fafrees è ad ogni modo presente anche su Amazon, tramite questo link, il costo del prodotto è essenzialmente lo stesso, pari a 1999 euro, con consegna in 15 giorni circa. Da notare che in questo caso la spedizione viene gestita direttamente dall’azienda, ciò sta a significare che la consegna a domicilio non avverrà per mano del sito di e-commerce, ma sarà sempre necessario fare affidamento sul venditore di terze parti. Il prodotto è restituibile entro 30 giorni dalla ricezione a domicilio, approfittando comunque della politica di reso prevista da Amazon.