Hisense è uno dei più grandi produttori di televisori del mercato, ma allo stesso tempo per fornire al consumatore finale la più ampia possibilità di scelta, in termini soprattutto di dispositivi che possano completare al massimo l’esperienza, offre anche ottime soundbar a prezzi relativamente modici. Una di queste è la Hisense Soundbar HS2100, prodotto in grado di mettere a disposizione un audio 2.1 ad un prezzo complessivamente accessibile per molti consumatori. Grazie all’azienda abbiamo avuto l’opportunità di toccare con mano il prodotto, dopo averlo testato per alcune lunghe settimane siamo oggi pronti a raccontarvi la nostra esperienza in merito. Scopritelo con noi con la recensione completa.

Design e Confezione

All’apertura della confezione notiamo sin da subito l’eleganza che contraddistingue un prodotto Hisense, anche come in questo caso relativamente economico, non manca tutto il necessario per il corretto funzionamento, tra cui il telecomando per il controllo da remoto ed i cavi per il collegamento al televisore di casa, approfittando allo stesso tempo di un design che non si discosta eccessivamente dagli altri prodotti dello stesso tipo.

Il set di Hisense Soundbar HS2100 è composto da due parti: una soundbar da posizionare esattamente al di sotto del televisore, così da fornire l’audio frontalmente all’utilizzatore, ed un subwoofer da poggiare sul pavimento. Entrambi sono in colorazione nera, prevalentemente rivestiti in plastica opaca che non trattiene le impronte, né rischia di sporcarsi facilmente (ed allo stesso tempo è facile da pulire), inframezzati sapientemente da parti in tessuto (in genera appena sopra i driver con motivo similpelle); solamente il subwoofer ha una scocca realizzata in legno, con la presenza comunque di tessuto nella parte antistante all’altoparlante fisico.

Parlando invece di dimensioni, la soundbar raggiunge esattamente 800 x 90 x 60 millimetri, con un peso di 1,5kg, mentre il subwoofer è di 110 x 350 x 300 millimetri, ed un peso di 3,4kg (l’intera confezione, quando lo andrete ad acquistare, ha un peso di 6,5kg). Sulla superficie sono presenti piccoli pulsanti nella parte superiore della soundbar, sono quasi a sfioramento, in altre parole non offrono un feedback tattile molto profondo, né una corsa vera e propria, ma allo stesso tempo permettono di controllare tutto il device, con regolazione del volume, accensione/spegnimento e similari. All’interno della confezione sono anche disponibili i cavi per i collegamenti fisici, con un cavo ottico da 1,5 metri, un cavo HDMI di uguale lunghezza, e 2 cavi di collegamento alla presa a muro da 1,5 metri (che verranno utilizzati per subwoofer e soundbar, in quanto non integrano alcun tipo di batteria).

Hardware e Funzionalità

Hisense Soundbar HS2100 è un sistema audio a 2 canali (tecnicamente definito 2.1), con una potenza massima di 240W, grazie alla presenza del subwoofer i bassi sono estremamente potenti, e riescono così ad amplificare notevolmente la resa di tale frequenze. All’interno della soundbar trovano posto due driver full range da 60W, pertanto questa componente ha una potenza complessiva di 120W, a cui si aggiungono i 120W garantiti direttamente dal subwoofer. Il sistema supporta Dolby Digital Plus, Dolby Digital e DTS Virtual-X per una resa sonora di alto livello.

Il posizionamento può avvenire in svariati modi, da un lato, come specificato nei paragrafi precedenti, l’utente può decidere di poggiare semplicemente la soundbar sul mobile TV, dall’altro idealmente potrebbe venire anche montata a muro, sfruttando gli alloggiamenti posteriori e tutti gli utensili inclusi in confezione. Sebbene si tratti di un prodotto economico, non manca la connettività wireless, garantita dal bluetooth 5.3; tale funzionalità permette di utilizzare la soundbar alla stessa stregua di un altoparlante bluetooth, essendo possibile collegare virtualmente un trasmettitore audio, dal quale inviare la musica da riprodurre sulla stessa.

Il supporto al DTS:Virtual X fornisce un audio il più surround possibile, così da avvolgere in un certo senso l’utente nell’ascolto di musica o semplicemente del televisore. Esiste anche una modalità TV, il cui obiettivo è quello di permettere una resa il più fedele e chiara possibile; per sfruttarla basterà collegare la soundbar al televisore HiSense e sfruttare la decodifica dello stesso per andare a creare una esperienza surround ancora migliore.

Tutto è comunque settabile sulla base delle necessità e delle richieste dell’utente, essendo presenti 6 modalità di suono personalizzate (il cosiddetto equalizzatore per intenderci), potendo così spaziare tra modalità Film, Musica, Notte, Notizie, Sport o Gioco, riuscendo ad adattare il televisore a tutte le possibili e probabili riproduzioni audio a cui potrebbe venire sottoposto. Come era lecito immaginarsi, esistono piccole chicche e funzionalità accessibili solo con i televisori HiSense, come EzPlay, che permetterebbe di utilizzare un unico telecomando per TV e soundbar, migliorando di molto l’esperienza finale, rendendola anche più semplice ed intuitiva.

Connessioni

Hisense Soundbar HS2100 è un dispositivo Roku TV Ready, quindi è perfettamente compatibile con qualsiasi TV Roku, collegato direttamente tramite la porta HDMI posteriore. E’ proprio la connettività fisica (della wireless vi abbiamo parlato nello scorso paragrafo) uno dei punti di forza di questo prodotto, poiché mette a disposizione dell’utente tutto il necessario per rendere la soundbar estremamente versatile.

Con la porta AUX è possibile collegare fisicamente un trasmettitore audio tramite il quale riprodurre suoni e musica (ad esempio un riproduttore musicale, uno smartphone o simili), è disponibile una porta USB di tipo-A, una HDMI ARC ed una porta ottica coassiale. Quantitativamente minimale ma completo, proprio perché è lo stretto necessario che l’utente medio potrebbe effettivamente andare a richiedere nell’avvicinarsi ad un prodotto di questo tipo.

Il volume massimo che si può raggiungere è più che sufficiente anche per ambienti molto grandi, interessanti sono i LED indicatori posti nella parte anteriore della soundbar, che vengono utilizzati appositamente per mostrare il livello del volume attualmente impostato. Il suono è nitido, dettagliato e gode dell’effetto surround desiderato, ricordandosi comunque sempre della fascia di prezzo di posizionamento.

Hisense Soundbar HS2100 – conclusioni

In conclusione Hisense Soundbar HS2100 può essere considerata come una delle migliori soundbar per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, si tratta di un prodotto estremamente competitivo che risulta essere facile da reperire, poichè come vedremo è disponibile sia su Amazon che presso i principali negozi di elettronica, ed allo stesso tempo riesce a garantire prestazioni di livello superiore al normale.

I suoi punti di forza sono indubbiamente molteplici, in primis si parte dalla potenza di erogazione, avere la possibilità di fruire di oltre 240W è un plus assolutamente da non sottovalutare. In secondo luogo parliamo sicuramente del subwoofer, un relativamente piccolo dispositivo che riesce ad incrementare notevolmente il livello qualitativo dei bassi, creando nel complesso un audio da primo della classe, considerando appunto e sempre la fascia di prezzo di posizionamento. I due tweeter posti sulla soundbar sono di discreta qualità, il dettaglio e la nitidezza complessivi non presentano difetti particolari, mentre la pulizia del suono poteva in alcune occasioni essere migliore; il volume massimo che si può raggiungere, come vi abbiamo raccontato nel corso della recensione, è adeguato per la maggior parte degli utilizzi.

Non mancano di certo le possibilità di personalizzazione per l’utente finale, il quale si ritrova ad avere sei modalità di utilizzo differenti, così da variare direttamente l’output in relazione all’uso che si vuole fare della soundbar, equalizzando anche il suono, senza perdere mai di vista dettaglio e precisione generale. Gli output sono risultati essere più che sufficienti, come vi abbiamo raccontato, esattamente al centro della parte posteriore si trovano 4 connettori: AUX, HDMI, USB type-A e ottico, offrono una buonissima versatilità generale, anche se abbiamo notato una leggera difficoltà nell’inserimento del cavo. E’ vero che Hisense ha giustamente pensato di inserirli in maggiore profondità rispetto all’alimentazione, ma proprio dall’altro verso li troviamo esattamente in corrispondenza di quest’ultima; ciò sta a significare, in parole povere, che l’utente potrebbe trovarsi leggermente in difficoltà, nel caso in cui in casa abbia un setup non proprio standardizzato. Da ricordare, inoltre, che anche il subwoofer debba essere collegato fisicamente ad una presa a muro, fortunatamente non esiste connessione tra le due componenti.

Prezzo e dove acquistare

Per ultimo parliamo del prezzo, il prodotto recensito non è acquistabile sul sito ufficiale di Hisense, data l’assenza di uno shop su cui fare affidamento. Per questo motivo è necessario recarsi presso uno dei tantissimi rivenditori di elettronica del nostro paese, a scelta tra MediaWorld, Unieuro o Euronics, oppure collegarsi ad Amazon. Il prezzo consigliato di Hisense Soundbar HS2100 è di soli 129 euro, una cifra assolutamente irrisoria per riuscire a godere di un audio a due canali e di tutta la qualità, sia nei materiali che nella resa finale, garantita direttamente dal dispositivo dell’azienda. La spedizione, se interessati all’acquisto, viene gestita direttamente da Amazon, con consegna in tempi brevissimi, data la disponibilità della merce presso i vari magazzini sul territorio. A partire da Aprile, Amazon non offre più per i dispositivi di elettronica la possibilità di restituire il prodotto entro 30 giorni dalla ricezione, infatti il tempo di reso è stato ridotto a 14 giorni, ricordatevi in modo assoluto tale fatto, proprio per evitare brutte sorprese. A prescindere da ciò, risulta invece sempre attiva la garanzia legale della durata di 24 mesi, che permette di coprire ogni singolo difetto di fabbrica effettivamente registrato in fase di utilizzo, ma non copre i danni accidentali che potrebbero essere stati causati dagli utenti.