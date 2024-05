GTA VI ha finalmente un periodo di lancio ufficiale. I giocatori dovranno attendere l’autunno del 2025 per giocare al nuovo titolo della saga creata da Rockstar Games. La conferma arriva direttamente da Take2 Interactive, l’azienda che controlla la software house.

In occasione di una conferenza dedicata agli investitori, il gruppo ha parlato del futuro dell’azienda in merito ai ricavi previsti e ai progetti in sviluppo. In seguito, tramite un post su X/Twitter, è arrivata la conferma che tutti i giocatori stavano aspettando.

Il rilascio di GTA VI è atteso per l’autunno 2025 ma, al momento non c’è una data precisa. In ogni caso, già avere un periodo di riferimento da aspettare permette di restringere il campo a soli tre mesi. Il titolo verrà presentato in un periodo che va da fine settembre a fine dicembre.

Take Two Interactive Software ha svelato il periodo di uscita per GTA VI, il gioco arriverà nell’autunno 2025

The most awaited information from the conference call yesterday: #GTA6 It will be released in autumn 2025! — Take2 Interactive (@Take2Interact) May 17, 2024

Considerando il lancio di GTA V avvenuto nel 2013, possiamo immaginare che Rockstar Games preveda di lanciare il gioco tra settembre e ottobre. In questo modo, il titolo potrebbe godere anche della prossimità con il Black Friday e l’avvio degli acquisti legati alle festività Natalizie.

Chiaramente, considerando che l’attesa verso il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto dura da ormai 10 anni, non ci sarebbe bisogno di questa trovata commerciale, ma l’obiettivo di Rockstar Games e Take Two Interactive è quello di massimizzare le vendite.

Inoltre, bisogna tenere conto che le indiscrezioni indicano che le spese di sviluppo e marketing di GTA VI possano aver raggiunto e superato i due miliardi di dollari. Una cifra del genere è la più alta mai spesa per un gioco e diventa un imperativo per l’azienda riuscire a rientrare nell’investimento nel più breve tempo possibile.

Non resta che attendere maggiori dettagli e il nuovo trailer che certamente arriveranno a breve.