Samsung: riparazioni GRATIS degli smartphone in arrivo

Solitamente, la riparazione di uno smartphone è un investimento piuttosto significativo, specialmente quando il telefono non è più in garanzia o quando i componenti da sostituire sono costosi. Tuttavia, il settore delle riparazioni potrebbe presto vivere una ventata di cambiamento grazie ad un annuncio sbalorditivo della Samsung. Prima di cantare vittoria e dare sfogo all’entusiasmo, consigliamo di scoprire tutti i dettagli!

L’azienda sudcoreana ha dichiarato di aver deciso di offrire un servizio di assistenza per la riparazione degli smartphone Samsung completamente GRATIS. Tale decisione è una vera e propria svolta per il mercato delle riparazioni, dal momento che il costo degli interventi richiesti è ciò che spesso scoraggia di più i consumatori anche nell’acquistare determinati modelli. Attenzione però, ci sono dei cavilli in quest’azione dell’azienda e la riparazione gratuita NON è per tutti.

Assistenza per gli smartphone Samsung con la linea verde

Come funzionerà il nuovo servizio di assistenza gratuita della Samsung? L’azienda ha dichiarato di aver deciso di offrire riparazioni gratuite ai consumatori con il problema della “linea verde” sul telefono. Si tratta di un difetto limitato del pannello OLED, che può risultare sgradevole e peggiorare l’esperienza d’uso dello smartphone in quanto ne disturba la visione.

Per risolvere questo problema, la Samsung presenta dunque la sostituzione gratuita del display negli specifici modelli colpiti da tale malfunzionamento, come il il Galaxy S20 o l’S21, acquistati negli ultimi tre anni. Altro aspetto che fa storcere il naso è che tale servizio sarà offerto solo in India, almeno inizialmente, ma probabilmente verrà introdotto su altri mercati prossimamente.

L’iniziativa della Samsung è stata accolta con molto entusiasmo da parte dei consumatori indiani soprattutto ed anche dagli utenti in generale. Perché? Tutto sommato è una scelta abbastanza coraggiosa, che potrebbe rafforzare la fidelizzazione dei consumatori con la Samsung. L’annuncio della società dimostra come questa si impegni nel cercare di soddisfare i propri client, anche dopo che hanno acquistato uno smartphone. Questa decisione potrebbe anche influenzare le politiche di assistenza dei produttori di altri device mobili.