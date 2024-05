Secondo uno studio dell’Osservatorio Compass presentato durante l’Automotive Dealer Day di Verona, un italiano su tre ha intenzione di acquistare un’auto. Con il 12% che prevede di farlo entro i prossimi dodici mesi. La preferenza dei cittadini sembra sia orientata verso veicoli ibridi, tecnologicamente avanzati e nuovi. Per far fronte a questo investimento, quasi la metà degli acquirenti (46%) ricorre a soluzioni di finanziamento. Questo trend è sostenuto da un incremento del 16% nelle erogazioni di credito al consumo rispetto al 2022, per un totale di oltre 23 miliardi di euro. Questo aumento include sia l’acquisto di nuove automobili sia usate o a chilometri zero.

Il noleggio a lungo termine sta iniziando a conquistare terreno tra gli automobilisti. Infatti il 65% degli intervistati è a conoscenza di questo servizio e il 20% lo prenderebbe in considerazione per il proprio prossimo veicolo. Tra le tendenze emergenti, l’intelligenza artificiale (AI) suscita notevole interesse. A tal proposito il 30% degli italiani crede che non si dovrà attendere molto per vedere integrate tecnologie AI nell’esperienza di guida. Queste ultime secondo l’opinione dei concessionari, saranno presto in grado di segnalare automaticamente eventuali guasti direttamente al rivenditore o all’officina. Migliorando così l’efficienza e la sicurezza generale.

Buy Now Pay Later: la nuova frontiera per la manutenzione auto

Un’altra innovazione che si sta diffondendo rapidamente nel settore post-vendita delle auto è il Buy Now Pay Later (compra ora e paga dopo). Una soluzione finanziaria che permette di dilazionare il pagamento di manutenzione e accessori. Questo metodo è particolarmente apprezzato da chi ha intenzione di acquistare un’automobile entro i prossimi dodici mesi. Il 74% di questi potenziali acquirenti lo considera una buona opzione per gestire i costi associati. Tale tendenza indica una crescente attenzione verso soluzioni flessibili e accessibili. Al fine di mantenere le proprie vetture in condizioni ottimali senza dover affrontare subito spese elevate.

Insomma, l’Osservatorio Compass ha messo in luce come il mercato automobilistico italiano stia evolvendo rapidamente. Si nota già una crescente propensione verso veicoli più sostenibili e tecnologicamente avanzati. Il tutto supportato da soluzioni finanziarie innovative che rendono l’acquisto e la manutenzione più accessibile. In più l’ integrazione di nuove funzionalità tech e servizi di pagamento più malleabili rappresenta una risposta efficace alle esigenze dei consumatori moderni. Confermando una trasformazione molto importante nel modo in cui gli italiani acquistano e mantengono le loro macchine.