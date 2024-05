Meta sta testando una nuova interfaccia web per Threads, il suo servizio dedicato alla condivisione di testi e contenuti brevi. Essa ricorda da vicino il layout di TweetDeck, il famoso strumento di gestione avanzata per Twitter, ora noto come X Pro. La nuova funzionalità permetterà agli utenti della piattaforma di creare feed personalizzabili organizzati in colonne. Migliorando l’esperienza di navigazione e gestione dei contenuti.

Attualmente, è ancora in fase di sperimentazione con un gruppo selezionato di utenti. Le immagini rilasciate dall’ azienda madre mostrano, come detto, una grafica molto simile a quella di Tweet Deck. Con la possibilità di aggiornare automaticamente le colonnine con i post più recenti e di fissarne in alto alcune dedicate a specifici risultati di ricerca o immagini provenienti da un singolo profilo. Questa novità nasce in risposta alle richieste dei fruitori più attivi del social. I quali, fino ad adesso, erano costretti a navigare attraverso il feed “Per te” basato su algoritmi, ogni volta che accedevano alla versione web dell’app.

Threads, una novità tanto ricercata

Anche se Threads offra già un feed “Following” in tempo reale, per visualizzarlo gli utenti devono salvare l’URL nei preferiti o effettuare uno switch ogni volta che caricano la piattaforma sul browser. La stessa situazione si verifica anche sulle applicazioni mobili. In cui il feed “Seguimi” è nascosto dietro un tap sul logo principale. La nuova interfaccia mira così a semplificare e rendere più immediata la fruizione dei contenuti.

Ma non è tutto. Oltre a quanto appena annunciato, Meta sta introducendo ancora ulteriori miglioramenti. Tra le novità più interessanti vi è una scheda “Recenti” per le ricerche effettuate. Quest’ultima consentirà di avere una cronologia dettagliata delle proprie attività. In più è stato confermato l’implementazione di un programma di fact-checking dedicato. Finora, la piattaforma si appoggiava ai sistemi di verifica di Facebook e Instagram, trasferendo le etichette di “falso” o “ingannevole” ai contenuti condivisi su Threads. Con il nuovo strumento, l’app potrà finalmente vantare di un sistema di verifica indipendente, migliorando nettamente la qualità delle informazioni condivise.

Questi aggiornamenti dimostrano l’impegno dell’azienda nel migliorare costantemente l’esperienza d’uso del nuovo social. Tutto ciò rappresenta un passo molto importante verso una piattaforma più user-friendly e affidabile.