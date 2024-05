Android Auto, il sistema di intrattenimento sviluppato da Google, continua a evolversi e ad arricchirsi di nuove funzionalità. Da quando è stato lanciato nel 2014, ha conquistato una posizione di rilievo nel mondo dell’automotive. Passando da essere una tecnologia riservata alle auto di lusso a diventare una caratteristica comune su molti veicoli. Il suo obiettivo principale è quello di semplificare l’accesso alle funzioni dello smartphone durante la guida. Fino ad arrivare a diminuire di tantissimo i eliminare del tutto le distrazioni. Grazie al continuo sviluppo, offre ora una grande varietà di applicazioni e servizi sempre più ampi e sofisticati.

Android Auto, tante novità interessanti

Con gli ultimi aggiornamenti di Android Auto, Google ha migliorato ulteriormente l’interfaccia di GoogleMaps. Ha lavorato infatti per renderla più intuitiva e accessibile. La nuova grafica delle mappe è stata progettata per facilitare la lettura e l’utilizzo. Oltre a questo, la piattaforma supporta comandi vocali avanzati. Così sarà possibile effettuare chiamate, leggere messaggi e avviare applicazioni senza distogliere lo sguardo dalla strada. Tali caratteristiche fanno di AndroidAuto uno strumento indispensabile per chi passa molto tempo al volante.

Tra le innovazioni più interessanti ci sono le nuove applicazioni di streaming, Max e Peacock. Queste ultime saranno disponibili sui veicoli dei marchi Renault, Volvo e Polestar. Esse consentiranno ai passeggeri di godersi contenuti multimediali di alta qualità direttamente dal sistema di intrattenimento del veicolo. In più, l’integrazione di Uber rappresenta un notevole passo avanti per coloro che utilizzano la piattaforma per lavoro. In questo modo potranno gestire le corse e le consegne direttamente dallo schermo del cruscotto, eliminando la necessità di consultare il proprio smartphone.

Ma non è finita qui

Google ha anche introdotto una nuova funzionalità chiamata GoogleCast. Essa permette di trasmettere in streaming contenuti dai telefoni e tablet direttamente al display del sistema. Questa funzione, insieme alle nuove linee guida per gli sviluppatori di app, mira a rendere le app più compatibili e integrate con le funzioni native dei veicoli. A tal proposito linee guida prevedono tre livelli di ottimizzazione. Abbiamo “Car differentiated” che funzionano su qualsiasi auto e hardware, “Car-optimized” per app progettate specificamente per determinati veicoli con funzioni native, e “Car-ready” per quelle utilizzabili su grandi schermi solo quando l’automobile è parcheggiata.

Insomma con un numero così consistente di aggiornamenti, Android Auto continua a migliorare la sua sperienza d’uso. Offrendo un servizio sempre più completo e versatile. Gli automobilisti possono ora aspettarsi una maggiore integrazione e personalizzazione delle funzioni, contribuendo a una guida più sicura e piacevole. Le case automobilistiche, da parte loro, stanno accogliendo con favore tutto ciò, rendendo le macchine sempre più tecnologiche e connesse.