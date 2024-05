Lancia Delta: il ritorno sarà elettrico, ma non si escludono opzioni ibride

La Lancia Delta è pronta a fare il suo ritorno. Il suo come back sarà al 100% elettrico, seguendo la tendenza ormai diffusa che va verso la mobilità elettrica. Lo ha dichiarato il CEO del marchio, Luca Napolitano, confermando che il nuovo modello dall’auto iconica tornerà sulle strade a partire dal 2028. Non si esclude però la possibilità che la prossima termica possa presentare altri tipi di motorizzazione come una classica termica o anche ibrida.

La nuova Lancia Delta avrà una piattaforma STLA Medium. Sebbene sia una piattaforma nata principalmente per veicoli elettrici, nulla vieta di trasformarla in una multienergica. Mancano ancora quattro anni al lancio, quindi Stellantis potrebbe ancora considerare altre opzioni se il feedback dei guidatori dovesse essere positivo ed andare verso soluzioni più ecologiche.

Perché potrebbe nascere una Lancia Delta Ibrida?

Le richieste dei sindacati hanno poi complicato ancor di più i piani aziendali. Sono mesi che i richiedono che non vengano prodotte solo auto elettriche e che si punti anche su alternative ibride. Quindi questo sarebbe uno dei motivi per cui la Lancia Delta potrebbe effettivamente presentare più versioni. Questa strategia diversificata potrebbe poi protrarsi non solo ai modelli annunciati, ma divenire l’ufficiale della Stellantis.

Un’altra motivazione che potrebbe spingere Stellantis a considerare una versione termica o ibrida è la possibile accoglienza tiepida da parte degli appassionati. Anche tra gli amanti del green, l’idea di snaturare un’auto icona come la Lancia Delta con una versione full electric ha sollevato qualche critica. Produrre una versione full hybrid, magari con una cavalleria di prim’ordine, potrebbe accontentare un po’ tutti.

Mentre quindi la nuova Lancia Delta è destinata a essere di base un veicolo elettrico, Stellantis mantiene aperta la possibilità di introdurre una motorizzazione ibrida. Questa flessibilità è proprio presa in considerazione per rispondere alle incertezze del mercato e alle richieste dei sindacati. In questo modo la società si assicura anche che la leggendaria Lancia Delta continui a soddisfare le aspettative dei suoi più cari fan.