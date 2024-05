La decisione del tribunale regionale di Monaco di Baviera di vietare a Lenovo e Motorola la vendita di smartphone in Germania, almeno temporaneamente, è stata resa necessaria dalla violazione di un brevetto essenziale per gli standard 4G e 5G detenuto da InterDigital. Questa violazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla conformità dei dispositivi Lenovo e Motorola con il principio FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory), che stabilisce condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per l’utilizzo di brevetti essenziali.

La sentenza è un duro colpo per entrambe le aziende, poiché impedisce loro di offrire sul mercato tedesco dispositivi dotati del modulo WWAN per l’accesso alle reti mobili tramite connessione cellulare. Questo potrebbe avere un impatto significativo sulle loro operazioni e sulle vendite nel mercato tedesco, uno dei più importanti in Europa.

Lenovo prepara un accordo