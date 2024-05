WhatsApp sta cercando di non rimanere indietro rispetto alla concorrenza introducendo nuove funzioni periodicamente. Una in particolare, in stile Discord, è stata lanciata con l’ultima beta dell’app un paio di mesi fa. Adesso è il turno di alcune modifiche alla sezione dei Canali, ai gruppi e alle anteprime in miniatura dei messaggi fissati, utile soprattutto se i messaggi contengono file multimediali.

Secondo WABetaInfo, le anteprime in miniatura per i messaggi fissati nelle chat sono arrivate con la versione beta di WhatsApp 2.24.11.12. Tuttavia, aggiunge che la nuova opzione potrebbe apparire anche nelle versioni beta precedenti dell’app. Ipotesi che si è già verificata sui dispositivi di alcuni utenti. Anche se questa è senza dubbio un’aggiunta utile per le conversazioni in corso, esiste ancora un limite di tre chat fissate nella home che andrebbe modificato di pari passo. Inoltre WhatsApp permette di fissare i messaggi all’interno delle conversazioni solo per un certo periodo di tempo (24 ore, 7 giorni, 30 giorni). Al momento non è chiaro se Meta cambierà questa situazione in futuro.

Una precedente versione beta di WhatsApp, la versione 2.24.11.11, ha rivelato anche un nuovo modo in cui gli amministratori possono aggiungere descrizioni ai gruppi. Al momento, gli amministratori possono aggiungere descrizioni solo dopo aver creato un gruppo. Secondo quest’ultima versione beta, WhatsApp spingerà le persone ad aggiungere una descrizione durante il processo di configurazione.

Anche se questa funzionalità potrebbe non cambiare drasticamente il modo in cui si utilizza l’app, può rendere più semplice la comunicazione con nuovi gruppi e risolvere anche il problema degli amministratori che potrebbero dimenticarsi di aggiungere informazioni importanti nell’apposita sezione. Utile, ad esempio, per i gruppi scolastici, universitari, di lavoro, e così via. Anche tra amici e familiari in occasione di eventi importanti. WhatsApp ha anche altre funzionalità in fase di lavorazione che non vediamo l’ora di scoprire. Per il momento, oltre a focalizzarsi su messaggi fissati e gruppi, sta cercando di migliorare grafica e accesso ai canali.