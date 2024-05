Samsung ha confermato ufficialmente lo sviluppo della serie di tablet Galaxy Tab S10, nonostante alcuni ritardi legati alla produzione dell’Ultra. La notizia è stata confermata dalla pubblicazione dei codici modello associati ai vari dispositivi della gamma. In particolare, quelli che sono stati rivelati includono SM-X828U, SM-X826B e SM-X826N per il TabS10 Plus, e SM-X926B per il TabS10Ultra. Al momento, non è stato ancora identificato un codice per la versione standard del tablet. Ciò perché potrebbe essere ancora in una fase preliminare di sviluppo.

L’analisi dei codici modello permette di dedurre la futura disponibilità geografica dei dispositivi. È confermato che i nuovi tablet saranno commercializzati negli Stati Uniti e in Corea del Sud. Con una distribuzione che coprirà anche altri mercati principali, come suggerisce la presenza di una versione globale. Tale pubblicazione è un chiaro segnale che i GalaxyTabS10 sono davvero in arrivo. Anche se non abbiamo ancora dettagli sulle specifiche tecniche o una data di lancio ufficiale.

Samsung Galaxy Tab S10, a quando il suo debutto?

Il lancio della precedente serie Galaxy TabS9 è avvenuto l’estate scorsa. In concomitanza con la presentazione dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, i GalaxyZ Fold5 e Z Flip5. Ma, i ritardi nello sviluppo del GalaxyTabS10Ultra, come detto, potrebbero influire sulla tempistica consueta dell’azienda. L’estate è generalmente il periodo preferito dal marchio, ma quest’anno potrebbe esserci uno slittamento.

Il contesto competitivo del mercato dei tablet è sempre più agguerrito. Soprattutto con la recente introduzione dei nuovi Apple iPad Air con chip M2, che hanno migliorato di gran lunga le loro prestazioni. Ecco che la serie Galaxy TabS10 avrà così il compito di rispondere a queste sfide e mantenere l’interesse dei consumatori. Gli utenti attuali, come quelli che possiedono un GalaxyTabS8Ultra, sono già scettici sull’aggiornamento. Si pensa infatti che i prezzi elevati dei prossimi device renderanno difficile il passaggio ai nuovi modelli. Ma le politiche di permuta di Samsung potrebbero giocare un ruolo cruciale nel convincere i consumatori a effettuare l’upgrade.

In attesa di ulteriori dettagli a riguardo non ci rimane altro che aspettare. Ad ogni modo le conferme ricevute direttamente dall’azienda riguardo i prossimi debutti rappresentano un passo molto importante che segna l’arrivo di una nuova generazione di tablet, pronta a sfidare i principali concorrenti sul mercato globale.