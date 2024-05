La conferenza di apertura di Asus per il Computex 2024, denominata Always Incredible, si terrà il 3 giugno alle 10:00 ora italiana e sarà trasmessa in streaming sui canali social ufficiali dell’azienda. Questo evento promette di svelare una gamma di nuovi dispositivi, inclusi quelli con tecnologia AI, laptop da gioco, periferiche innovative, soluzioni sostenibili e novità per il settore aziendale.

Coloro che andranno a visitare il Computex, la rinomata fiera annuale di Taipei che si svolgerà dal 4 al 7 giugno, avranno l’opportunità di scoprire i nuovi dispositivi di Asus presso il loro stand principale (numero M0519a) e lo stand dedicato ai dispositivi ROG (numero M0509a). Sarà possibile toccare con mano le ultime innovazioni, comprese le soluzioni AI e i nuovi laptop progettati per i creatori di contenuti.

Asus pronta a sorprendere al Computex 2024 con i suoi nuovi dispositivi

Asus presenterà una vasta gamma di dispositivi della sua serie ProArt, dedicata ai content creator, e una nuova generazione di laptop AI. La linea TUF Gaming vedrà l’introduzione di due nuovi dispositivi, offrendo prestazioni eccezionali per i gamer in movimento. Inoltre, per la prima volta, Asus presenterà soluzioni AI per il business, come AI server e AI NUC. Tutto questo a un pubblico internazionale, segnando un passo avanti significativo nelle tecnologie aziendali.

Il comunicato ufficiale di Asus conferma le indiscrezioni della scorsa settimana sui dispositivi che verranno annunciati. Tra questi, ci sono le nuove soluzioni della gamma ProArt, laptop AI di nuova generazione, due portatili TUF Gaming e una versione aggiornata dell’handheld da gioco ROG Ally. Le soluzioni AI per le imprese, come AI server e AI NUC, saranno tra le principali attrazioni.

Nonostante l’aggiornamento del ROG Ally rientri tra le novità previste da Asus per il Computex 2024, Asus presenterà la versione migliorata dell’handheld con un evento. Asus ha rivelato che, pur mantenendo lo stesso chipset e schermo del modello attuale, il nuovo dispositivo offrirà significativi miglioramenti. In termini di design, batteria, storage, memoria e connettività. Questo aggiornamento renderà il ROG Ally ancora più competitivo e desiderabile per i fan del gaming.