Il produttore tech Motorola è stato uno dei primi a presentare in veste ufficiale sul mercato uno smartphone pieghevole. A quanto pare, l’azienda è quasi pronta a far debuttare ufficialmente un nuovo modello. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Motorola Razr 50, il quale potrebbe essere commercializzato presso alcuni mercati con il nome di Motorola Razr 2024. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono trapelate nuove informazioni riguardanti le presunte specifiche tecniche.

Motorola sta per annunciare sul mercato il nuovo Motorola Razr 50

Motorola Razr 50 sarà uno dei prossimi smartphone pieghevoli che contraddistingueranno il 2024. Come già accennato in apertura, nel corso delle ultime ore sono emerse in rete nuove informazioni riguardanti quelle che potrebbero essere le presunte specifiche tecniche. A rivelare tutto ciò, in particolare, è stato il sito web Dealntech.com.

Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, il prossimo pieghevole di casa Motorola sarà caratterizzato dalla presenza di un display con tecnologia pOLED con una diagonale più ampia pari a 6.9 pollici. La risoluzione sarà pari a 1080 x 2640 pixel e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Esternamente, sarà presente un secondo display pOLED con una diagonale pari a 3.63 pollici.

Dal punto di vista prestazionale, l’azienda ha deciso di adottare uno dei soc di casa MediaTek. Si tratta in particolare del soc MediaTek Dimensity 7300X da 2.Ghz. A supporto delle performance, sono disponibili fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Il comparto fotografico sarà affidato a due fotocamere esterne rispettivamente da 50 e 13 MP. La fotocamera interna sarà invece pari a 32 MP. La batteria dovrebbe poi avere una capienza di 4200 mah. Dal punto di vista dimensionale, invece, si parla di 171 x 74 x 7,2 mm per un peso complessivo di 188 grammi.

Insomma, ormai conosciamo quasi tutto di questo nuovo smartphone pieghevole a marchio Motorola. Rimaniamo in attesa del suo debutto ufficiale.