Il Realme 12+ si inserisce nella famiglia Realme 12 a metà fra il base e il modello Pro+ che abbiamo già recensito, offrendo una combinazione di prestazioni potenti e funzionalità niente male.

Il Realem 12 (vi lasciamo qui il link alla review scritta) e il Realme 12+ sono stati presentati oggi 14 maggio 2024 al mondo, ma noi li abbiamo tenuti in prova per oltre un mese e per questo motivo siamo già pronti a parlarvene.

Contenuto della confezione:

All’interno della confezione del Realme 12+, troverete:

lo smartphone;

una custodia protettiva trasparente;

trasparente; manuali di istruzione;

un caricatore da 67W con tecnologia SuperVOOC;

Design e materiali:

Il design del Realme 12+ presenta una cornice leggermente più ampia rispetto al Realme 12, con dimensioni simili che lo rendono altrettanto comodo da tenere in mano. Forse non tanto per chi ha le mani più piccole, visto che il frame adesso è piatto e squadrato e non più curvo come per il Realme 12 Pro+.

Il rivestimento della scocca morbido conferisce al dispositivo un tocco più premium rispetto al modello base, mentre la presenza del jack da 3.5 mm aggiunge un tocco di convenienza per gli amanti delle cuffie cablate.

Comparto multimediale:

Il Realme 12+ vanta un display da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 120 Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e coinvolgente per la visualizzazione dei vostri contenuti multimediali preferiti.

Inoltre, con la luminosità massima di 2000nit, vi consente una buona lettura dello schermo anche sotto i raggi diretti del sole.

L’audio stereo invece offre una riproduzione chiara e nitida, sebbene manchi di bassi corposi, offrendo comunque un’esperienza sonora soddisfacente per ogni situazione.

Specifiche tecniche, prestazioni e autonomia:

Le prestazioni del Realme 12+ sono un punto di forza di questo dispositivo. Dotato del processore MediaTek Dimensity 7050, l’esperienza utente è fluida e reattiva in ogni situazione. Questo chipset octa-core offre prestazioni potenti, consentendo di eseguire facilmente le applicazioni più esigenti e multitasking senza intoppi.

Grazie alla combinazione di 8 GB o 12 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria interna, a seconda della configurazione scelta, il Realme 12+ gestisce agevolmente una vasta gamma di attività quotidiane, dalla navigazione web alla riproduzione multimediale e al gaming.

Inoltre, la RAM può essere aumentata di 8GB virtualmente, mentre lo storage interno può arrivare fino ad un massimo di 2TB tramite microSD.

La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia eccezionale, permettendo agli utenti di coprire tranquillamente due giorni di utilizzo. La ricarica veloce da 67W consente di ripristinare rapidamente l’energia del dispositivo, garantendo una maggiore produttività.

Comparto fotografico:

La configurazione della fotocamera del Realme 12+ include una camera principale da 50 megapixel, una camera grandangolare da 8 megapixel e una camera ZOOM da 2 megapixel. Credo che sia inutile dire per l’ennesima volta che la fotocamera da 2 megapixel è semplicemente inutile.

Le foto scattate con il Realme 12+ sono caratterizzate da colori vivaci, dettagli ben definiti e un ottimo bilanciamento del contrasto. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, il Realme 12+ si comporta bene, grazie alla sua capacità di catturare immagini luminose e poco rumorose se si utilizza la camera principale.

Invece la fotocamera frontale da 16MP riesce a regalarvi ottimi selfie per i vostri social e conserva colori abbastanza naturali anche per le foto notturne.

Software:

Il Realme 12+ è dotato del sistema operativo Android 14, personalizzato con la skin Realme UI 5.0. Questa combinazione offre agli utenti un’esperienza software completa e ben ottimizzata, caratterizzata da una vasta gamma di funzionalità e personalizzazioni.

La Realme UI 5.0 si basa su feedback e suggerimenti degli utenti, il che si traduce in un’interfaccia intuitiva e facile da usare. Tra le caratteristiche principali troviamo una modalità scura per una visione più confortevole durante la notte, una vasta gamma di temi personalizzabili e una suite di app preinstallate per soddisfare una varietà di esigenze quotidiane.

Inoltre questo software, offre un’elevata efficienza energetica e una gestione ottimizzata della memoria, garantendo prestazioni fluide e affidabili nel tempo. Gli aggiornamenti regolari del sistema assicurano che gli utenti possano beneficiare delle ultime correzioni di bug, miglioramenti delle prestazioni e nuove funzionalità, mantenendo il loro dispositivo al passo con le ultime novità del mondo tecnologico.

Conclusioni e prezzi:

In conclusione, il Realme 12+ si conferma come una scelta solida e conveniente per gli utenti che cercano prestazioni avanzate e funzionalità di alto livello. Anche se a nostro avviso è la scelta meno logica tra il 12 e il 12Pro+.

Tuttavia, disponibile a un prezzo di 359.99 euro per la versione base da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, il dispositivo offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto se si pensa all’offerta attuale di 299,99 euro per il suo lancio sule mercato. In questo caso è sicuramente da preferire rispetto al 12 base.

Se invece avete bisogno di maggiori capacità di archiviazione, la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna è disponibile al prezzo di 419.99 euro. Ma per circa 50 – 100 euro in più, noi vi consigliamo il Realme 12 Pro+ di punta.