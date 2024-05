Ormai l’integrazione con il mondo della tecnologia è qualcosa di molto comune, ma alquanto affascinante. Soprattutto se si comincia a pensare all’integramento delle ultime scoperte tecnologiche con le nuove autovetture. Per tutti gli appassionati di automobili ciò può essere un sogno, ma per Mercedes realtà.

Si sta parlando di una nuova vettura che combina la potenza e il comfort del marchio tedesco con l’innovazione della tecnologia.

Mercedes, adesso tecnologia?

A quanto pare Mercedes sta conducendo una nuova avventura prendendo forse spunto da Indiana Jones, dove al posto delle inesplorate foreste mette la tecnologia. La casa automobilistica tedesca presenta finalmente la nuova serie Digital Edition, nome molto similare alla versione dei videogiochi, disponibile sulla Classe A, B, GLA e GLB. Versione che come annunciato prima punta tutto sulla tecnologia. Una chicca particolare che permette a questa versione di essere davvero speciale è il Connect Package. Il quale comprende 41 digital extras, funzionalità molto avanzate che prendono nota sia della tecnologia ma anche della sezione motore e sportiva.

Da quello che si sa anche grazie a diverse testimonianze, ci sarà una grande sorpresa, soprattutto sul nuovo sistema operativo di Mercedes. La quale ha optato per un MB.OS che farà la sua prima apparizione sulla nuova CLA, permettendo così un importante trampolino di lancio per i servizi digitali al suo interno. Servizi digitali che sono giustificati dalle richieste dei clienti di tutto il mondo visto che solo l’80% di quelli italiani richiede spesso servizi Digital Extra.

Per tappare questa richiesta e accontentare tutti i clienti, con il Mercedes-Benz Connect Package vengono sostituiti tutti i pacchetti tecnologici ponendoli in una sola offerta. La quale disponibile sul Mercedes me Store al costo di 14,9 euro mensili o con un canone annuale di 149 euro.

Il servizio nominato poco fa ovvero il Mercedes me è attualmente disponibile in oltre 50 mercati e presente su più di 10 milioni di auto connesse.