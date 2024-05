Nel 2004 Google ha lanciato Gmail sfidando importanti aziende come Microsoft, Yahoo! e AOL. Google ha adottato un approccio diverso con funzionalità interessanti, un’interfaccia utente pulita, conversazioni organizzate in thread, integrazione con altri prodotti e 1 GB di spazio di archiviazione gratuito – cosa inaudita all’epoca. Dal 2004 ad oggi Gmail è diventata di gran lunga la piattaforma di posta elettronica dominante: ben 1,8 miliardi di utenti. Di seguito dieci caratteristiche che la rendono la migliore in circolazione.

Integrazione tra Gmail e Google Drive

Google Drive è la ciliegina sulla torta per Gmail. Drive è stato lanciato per la prima volta nel 2012, consentendo agli utenti di condividere file più grandi rispetto ad altre piattaforme di posta elettronica. Inizialmente, Gmail inviava collegamenti ad allegati di grandi dimensioni su Drive. Oggi, l’integrazione tra i due è più fluida e rende assolutamente efficiente visualizzare, salvare e organizzare gli allegati.

Accesso a Google Calendar (e creazione automatica di eventi)

L’integrazione di Gmail con Calendar semplifica la pianificazione e rende tutto più semplice per gli amanti dell’organizzazione. Direttamente dall’interfaccia di Gmail è possibile programmare eventi, visualizzare gli orari di ognuno di loro e inviare inviti su misura. Gmail analizza anche le email per individuare elementi come prenotazioni di voli, cene e altri impegni per aggiungerle automaticamente al calendario. Questa funzionalità può ridurre in modo significativo l’immissione manuale dei dati e aiuta a evitare che eventi importanti passino inosservati.

Google Traduttore in Gmail

Viviamo in un mondo in cui gli affari, le amicizie e persino le famiglie si intrecciano tra diversi continenti e lingue. Google Translate è una delle migliori applicazioni di traduzione disponibili, supporta per ben 133 lingue. La sua integrazione con Gmail rende Translate indispensabile. Quando ricevi un’e-mail che non è nella tua lingua madre, fai semplicemente clic con il pulsante destro del mouse e seleziona Traduci per tradurla.

L’arrivo dell’Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale Gemini di Google è un modello linguistico impressionante e in rapida evoluzione. Sebbene la funzione Aiutami a scrivere basata su Gemini non sia ancora disponibile per tutti gli utenti, presto sarà possibile provarla su ogni dispositivo. Basta fare clic sul pulsante Aiutami a scrivere nella parte inferiore della finestra di composizione, digitare un messaggio con le istruzioni generali su ciò di cui hai bisogno e Aiutami a scrivere farà il resto. Se non ti piace il primo risultato, puoi anche chiedere delle revisioni.

Spazio di archiviazione gratuito

Gmail e Google Drive lavorano perfettamente insieme, l’ideale per archiviare ogni mail. Se sei abbonato a Google One hai ben 2 TB. Con un piano gratuito dovrai rispettare il limite massimo di 15 GB che è comunque parecchio.

Google, Gmail e lo strumento Cerca

Con Gmail puoi utilizzare le etichette e spostare gli oggetti in cartelle diverse all’interno dell’app se vuoi che le cose appaiano più ordinate. Ma lo strumento di Ricerca può già fare tutto al posto tuo. Ad ogni ricerca vedrai non solo i risultati richiesti ma una suddivisione automatica di mail, file, eventi, informazioni di ogni genere.

Modalità riservata

Soprattutto in ambito aziendale, le informazioni sensibili vengono talvolta trasmesse via e-mail. Gmail ti copre dal punto di vista della riservatezza con una modalità che impedisce che ciò accada. Puoi trovare queste funzionalità cliccando l’icona del lucchetto “Attiva/disattiva modalità riservata” nella parte inferiore della finestra Nuovo messaggio o facendo clic sui tre punti per visualizzare l’opzione.

Pianificazione semplice con Gmail

La tentazione di inviare e-mail durante gli orari non lavorativi può essere forte. Fortunatamente, la funzione per la pianificazione delle mail inclusa con Gmail è lì per aiutarti. Usare l’invio programmato è un gioco da ragazzi. È sufficiente fare clic sulla freccia in basso nella parte destra del pulsante Invia, fare clic su Pianifica invio e scegliere la data e l’ora.

Annullare l’invio con Gmail

Se ti è mai capitato di inviare in fretta un’e-mail imprecisa, la funzione Annulla di Gmail fa al caso tuo. Per impostazione predefinita, Gmail ha una finestra di richiamo di 5 secondi, ma i mittenti che attivano la funzione possono aumentarla a 10, 20 o 30 secondi nelle impostazioni. Agisci velocemente e il tuo errore potrà essere annullato.

Eccellente filtraggio dello spam

Prima di Gmail c’era molto spam. Ha cambiato le carte in tavola a riguardo. Probabilmente uno dei motivi più importanti che rendono Gmail la migliore in campo. Non solo è un’app efficiente, in costante evoluzione, versatile e ricca di funzioni, è anche affidabile.