Amazon sta concentrando le sue attenzioni sulla possibilità di scegliere la consegna del proprio ordine in un punto di ritiro piuttosto che a casa propria. Dunque, sarà possibile procedere presso un Amazon Locker, per il ritiro self-service, o presso un Counter, ovvero un esercente che offre il ritiro assistito.

Sono opzioni disponibili da molto tempo. I Locker sono stati introdotti nel 2016, mentre i Counter dal 2019. Ma mentre prima queste possibilità erano poco visibili, ora Amazon sta cercando di riaccendere l’interesse degli utenti su quest’ultime.

Amazon offre diverse opzioni di consegna

Sul sito internet dell’e-commerce, da browser web, sono disponibili diversi tasti relativi alla “Consegna” e al “Ritiro” disposti sopra la buy box. Anche sulla versione app di Amazon è stata predisposta la stessa organizzazione. Con la prima opzione è prevista la consegna a domicilio tramite il corriere. Con “Ritiro” invece prevede l’uso di un Locker o un Counter dove gli utenti possono recarsi per ritirare il proprio pacco.

La scelta di posizionare le opzioni in modo che fossero più visibili è stata presa da Amazon con lo scopo di rendere più appetibili queste opzioni alternative di consegna. Ovviamente, l’opzione predefinita continua ad essere la consegna a domicilio.

Se si desidera optare per una delle altre modalità bisognerà selezionare la voce “Ritiro”. Quando il pacco arriva al locker l’utente riceverà una notifica. Per effettuare il ritiro basta avere con sé il numero d’ordine o anche il codice selezionato. È importante ricordare che una volta che il pacco è pronto per il ritiro si hanno a disposizione 3 giorni in Locker e 7 giorni in Counter per prelevare i propri pacchi. Se non si ritira il proprio ordine entro i tempi il pacco viene rispedito indietro e rimborsato completamente.

Queste metodologie di consegna alternativa sono particolarmente utili per tutti coloro che non possono sempre essere a casa per aspettare la consegna a domicilio del proprio ordine Amazon.