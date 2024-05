Oggi tutti noi usiamo degli smartphone, ci sono varie case produttrici che producono e sviluppano modelli sempre più performanti. Una di queste è Samsung, il colosso sud-coreano produttori di dispositivi informatici, elettrodomestici, ecc… Secondo notizie recenti, la casa si sta preparando per un evento chiamato Galaxy Unpacked.

Ecco la possibile data di lancio dei Samsung Galaxy Z Fold6, Flip6 e Ring

Samsung si sta preparando per l’evento che si terrà a Parigi il 10 luglio, ovvero il Galaxy Unpacked. Con questo evento, che ricordiamo precede l’inizio delle Olimpiadi estive del 2024, previste con apertura il 26 luglio, Samsung vuole svelare l’ultima sua gamma di dispositivi, come dicono fonti attendibili. Gli ultimi dispositivi “pronti al lancio” potrebbero essere i Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. Comunque il focus dell’evento potrà incentrarsi principalmente al lancio di tre nuovi smartphone pieghevoli, una vera novità da parte del colosso. Tra questi modelli potrebbe esserci il modello “Ultra” del Galaxy Z Fold6, che sarà il modello con un hardware migliorato e un prezzo superiore. Comunque, per quest’ultimo modello, varie fonti indicano una potenziale restrizione per i mercati, per la vendita di questo modello.

Questo evento potrà essere accompagnato anche dalla presentazione del nuovo indossabile di Samsung, il Galaxy Ring. Quest’ultimo è un dispositivo che rientra nella categoria come possessore di funzionalità di fitness tracking. Il Galaxy Ring quindi aiuterà a soddisfare anche la clientela più esigenti e attenti sotto il punto di vista della salute che cercano una soluzione compatta per monitorare il proprio corpo. Oltre a queste importanti novità che Samsung esporrà ci sarà molto probabilmente anche un ramo su altri progetti di cui si vocifera. Molto probabilmente andrà in esposizione la serie Galaxy Watch7 e la linea Galaxy Tab S10 al quale si assisterà a dei miglioramenti iterativi. Potrebbe essere presentato anche nel mondo della realtà estesa il visore Samsung Galaxy XR. Quindi attenderemo con ansia il 10 luglio per la presentazione di questa nuova tecnologia.