Cylib: finanziamenti da Porsche e Bosh per il riciclo delle batterie al litio

Cylib, la startup fondata da Lilian Schwich, Paul Sabarny e il Dr. Gedeone Schwich, ha toccato un traguardo eccezionale. Da poco ha chiuso un finanziamento straordinario da 55 milioni di euro. Una tale cifra non si era mai vista nel settore e la società, seppur ancora agli inizi, ha già segnato un record. Il finanziamento consistente è stato erogato per il riciclo delle batterie a litio. L’intervento degli investitori è inoltre il segno evidente di come l’interesse verso la sostenibilità ambientale stia crescendo a dismisura.

I fondi raccolti saranno utilizzati per espandere l’attività di riciclo di Cylib. In tal modo si spera di accelerare i ritmi di produzione, assumendo più personale qualificato e acquisendo un impianto industriale dismesso in Germania dove creare una nuova sede. Tale impianto, insieme a quello principale ad Aquisgrana, consentirà alla startup di aumentare la propria capacità produttiva e di migliorare ancora il processo di riciclo delle batterie.

Investimenti e un apporto concreto al riciclo delle batterie agli ioni di litio

Tra gli investitori che hanno partecipato al finanziamento ci sono aziende importanti come Porsche Ventures, il ramo venture capital di Porsche AG, e Bosch. Ciò dimostra l’avvio di azioni concrete da parte di società diverse e utilizzanti queste batterie per combattere il cambiamento climatico a suon di riutilizzo e riciclo di tali componenti. Il processo attuato da Cylib consente il recupero di ogni componente presente nelle batterie agli ioni di litio, cosa mai vista sul mercato. La startup presenta così una soluzione di riciclo end-to-end con emissioni minime e con un’efficienza di recupero delle materie superiore al 90%.

Lilian Schwich ha espresso tutta la sua gratitudine per il sostegno dei partner ed ha anche sottolineato quanto sia importante il loro progetto per poter dare a sempre più clienti e partner la possibilità di usufruire dei loro sistemi. Con l’aumento dell’attenzione verso la sostenibilità ambientale e l’economia circolare, Cylib si è subito posizionata come un’azienda leader nel settore del riciclo delle batterie agli ioni di litio, dando soluzioni mai viste ed innovative che potrebbero contribuire finalmente in modo concreto a combattere le difficoltà ambientali odierne.