Nel panorama videoludico moderno, sta per fare il proprio debutto Crime Simulator. Il nuovo simulatore si discosta da tutto quello che conosciamo per permettere agli utenti di creare il proprio impero da gangster.

Il lancio è previsto a cavallo tra il 2024 e il 2025 magli sviluppatori di CookieDev hanno voluto offrire un primo assaggio di Crime Simulator. Lo studio è già noto agli utenti per aver creato il titolo bestseller Thief Simulator 2 ma, questa volta, l’esperienza di gioco è completamente evoluta.

I giocatori potranno intraprendere la propria carriera criminale attraverso varie attività illecite come rapine e aggressioni. Il titolo potrà essere giocato sia in single player sia in modalità cooperativa con la possibilità di creare un gruppo composto da 4 utenti.

Crime Simulator permette ai giocatori di diventare dei criminali professionisti con questo nuovo titolo simulativo

Crime Simulator ha una visuale in prima persona (FPS) che rendere l’esperienza ancora più immersiva. Sarà possibile affrontare diverse sfide in quanto il gameplay è estremamente ricco e variegato.

Infatti, i giocatori dovranno completare i vari compiti assegnati portando a termine furti e recupero crediti. Tuttavia, con l’avanzare della trama, le sfide diventeranno sempre più difficili e bisognerà pianificare attentamente ogni colpo.

Non mancheranno i combattimenti contro i vari nemici e sarà necessario variare le proprie tattiche man mano che la loro potenza aumenterà. Inoltre, i giocatori dovranno raccogliere le materie prime, sviluppare il proprio personaggio e migliorare l’equipaggiamento per avere accesso a missioni sempre più complicate e remunerative.

Nonostante non ci sia ancora una data ufficiale di debutto, il titolo uscirà per PC e per console PlayStation, Xbox e Nintendo. Attualmente, tutti i giocatori PC interessati a provare il titolo possono giocare al prologo disponibile gratuitamente su Steam.

Come confermato da Rafal Jelonek, COO di Ultimate Games S.A: “In Crime Simulator, i giocatori troveranno un approccio completamente inedito ai simulatori di stampo action. Il gioco è creato sia per i giocatori che preferiscono il gameplay in solitaria, sia per quelli che amano interagire con gli altri. Tra le novità più interessati c’è nuovo approccio al combat system, un sistema di fazioni e, soprattutto, un gameplay che include molti elementi intriganti e diversi“.