Xiaomi dovrebbe presentare al pubblico il nuovo Mix Flip tra qualche giorno anche se ancora non sono stati programmati degli eventi da parte della casa cinese; il nuovo modello avrà delle nuove caratteristiche a cominciare dalla ricarica rapida che dovrebbe essere migliorata grazie a caricabatterie più potenti. Il motivo per cui Xiaomi ha deciso di creare dei modelli pieghevoli e che il colosso cinese vuole fare una certa concorrenza ai modelli già esistenti come Galaxy Flip 6 e Razr 50 Ultra.

Il nuovo modello dovrebbe essere lanciato a breve poiché il Mix Flip è passato per uno degli enti la cui autorizzazione è necessaria per farlo arrivare sul mercato; quindi di solito dopo questi fatti il nuovo smartphone viene pubblicato, per cui speriamo che venga mostrato al pubblico tra pochi giorni. Il nome in codice è 2405CPX3DC dato che è stato già associato a questo modello diverse volte; le caratteristiche saranno molto diverse poiché verrà aumentata la velocità di ricarica della batteria garantendo una maggiore velocità di utilizzo.

Xiaomi, ecco alcune caratteristiche del Mix Flip

Il Mix Flip di Xiaomi avrà un caricatore in grado di fornire 5 volt e 3 ampere di ricarica (15W) e 5-20 volt con 6,2-3,25 ampere (fino a 65-67W). Il display avrà una risoluzione di 1,5K, la doppia fotocamera posteriore sarà da 50+60 MP con sensori Omnivision, fotocamera interna da 32 MP; inoltre il nuovo modello potrà connettersi con il satellite per le emergenze. Le versioni potrebbero essere due: oltre a questo modello ci sarà un altro che dovrebbe avere la connettività con il satellite. Infatti quest’ ultimo potrebbe rimanere un’ esclusiva cinese, questo spiega perché sono stati realizzati due modelli. Il display frontale sotto le fotocamere sarà molto utile per leggere le notifiche e scattare selfie senza aprire lo smartphone.

Questo nuovo modello sarà presentato a breve dopo che ha ricevuto l’ autorizzazione a poter essere venduto online, quindi ci saranno nuove aspettative per Xiaomi che dovrà produrre sempre più smartphone con caratteristiche uniche per sbaragliare la concorrenza.