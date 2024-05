Vodafone, bastano solo 7 EURO per avere le Silver con 200 giga

Basterebbe poco in ogni caso ad un gestore come Vodafone per battere la concorrenza ed infatti lo sta dimostrando anche questa volta. L’azienda ha intrapreso un percorso ben definito che porta infatti al cospetto degli utenti diverse nuove opportunità, le quali fanno parte della solita gamma.

Partendo dal presupposto che già l’ultima parte del 2023 era stata eccezionale dal punto di vista delle nuove acquisizioni in termini di utenti, Vodafone adesso ha intenzione di migliorarsi ulteriormente proponendo qualcosa di continuativo. Le offerte della celebre gamma Silver sono infatti ancora in circolazione e con tanti contenuti al loro interno. Il meglio deve ancora venire ma nel frattempo pare che il provider sia riuscito a dare il suo apporto. Chi infatti stava pensando ad un rientro, potrà trovare terreno fertile oggi che ci sono due proposte diverse tra loro ma anche molto simili.

Vodafone proverà quindi in ogni modo a contrastare delle aziende in particolare, i cui utenti potranno infatti scegliere le Silver.

Le Silver di Vodafone non hanno eguali, ecco cosa propongono al loro intero questa volta

Continua ancora una volta Vodafone a farsi vedere tra i migliori gestori nel panorama della telefonia mobile in Italia. Con tutto quello che stanno offrendo i provider virtuali era difficile prendere il sopravvento eppure l’azienda ci è riuscita con due offerte storiche.

Entrambi riescono a predisporre il meglio tra minuti ed SMS, ma quando si arriva ai giga è proprio lì che gli utenti trovano vantaggio. La prima Silver, quella che costa solo 7,99 € al mese, offre infatti minuti senza limiti verso ogni numero, 200 SMS da inviare a tutti e una quantità di 100 giga in 4G.

La seconda offerta invece si chiama Silver 150, chiaro identificativo di una promozione mobile che arriva a 150 giga in 4G. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese, con gli stessi minuti e messaggi dell’offerta precedente.