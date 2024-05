Il mondo del gaming è in continua evoluzione poiché servono continuamente dei nuovi dispositivi che abbiano la capacità di stare al passo con i videogiochi di ultima generazione. Proprio su questo tipo di processori sta lavorando Qualcomm con la sua nuova GPU all’ interno dello Snapdragon 8 Gen4 che avrà delle caratteristiche fuori dal comune ma che verrà presentata al pubblico solamente a ottobre insieme ad alcuni top di gamma della Xiaomi che avranno incorporata la nuova GPU di Qualcomm.

La nuova GPU sviluppata da Qualcomm è stata sviluppata sulla base delle nuove richieste da parte degli utenti di processori sempre più potenti; poi con l’ accordo con il colosso cinese Xiaomi, Qualcomm ha deciso di produrre dei processori veramente potenti cosicché i prossimi modelli avranno inserita al loro interno la nuova GPU. Questi accordi con Xiaomi non sono nuovi, poiché negli ultimi anni abbiamo visto come alcuni dei precedenti processori di Qualcomm siano stati inseriti delle versioni di Xiaomi 13 e Xiaomi 14.

Qualcomm, ecco alcune caratteristiche della GPU

L’ architettura dello Snapdragon 8 Gen4 sarà o otto Core divisi in 2 Core ad alte performance e in 6 Core efficienti per quando non è richiesta una grande performance dalla CPU. La frequenza a cui lavorano i due P-Core Nuvia sarà compresa tra 3,60 e 4,0 GHz mentre il SoC dovrebbe ottenere 2.700 Punti in Single-Core e 10.000 Punti in Multi-Core su GeekBench 6. Il raggiungimento di queste frequenze vorrà dire un consumo energetico per singolo Core di 10W poiché stiamo parlando di frequenze molto alte; infatti per evitare il surriscaldamento del sistema Snapdragon 8 Gen4 dovrà ridurre le frequenze per un certo periodo di tempo. Sui prossimi smartphone troveremo soltanto la versione base del processore, invece nella versione per PC verrà aggiunto un overclock per raggiungere delle prestazioni molto più alte.

Il nuovo modello di Xiaomi che avrà lo Snapdragon 8 Gen4 sarà lo Xiaomi 15 che verrà presentato a metà ottobre; poi successivamente verranno mostrati al pubblico i nuovi modelli di OnePlus e di iQOO.