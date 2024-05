GameSir ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza delle aspettative con il suo nuovo gamepad per smartphone X4 Aileron.

Come azienda specializzata nella creazione di accessori per il gaming, GameSir ha consolidato la sua posizione nel mercato con periferiche innovative, tra cui controller per smartphone come l’X4 Aileron.

Con il recente successo del GameSir X2S Type C, un altro eccellente controller per smartphone, le aspettative per l’X4 Aileron sono alte. E vi possiamo anticipare che le nostre aspettative sono state rispettate.

Confezione:

All’interno della confezione del GameSir X4 Aileron, oltre al controller stesso, si trovano vari elementi essenziali per arricchire l’esperienza di utilizzo:

i manuali di istruzioni per guidare gli utenti attraverso le funzionalità del dispositivo;

un adesivo con il logo dell’azienda;

il cavo USB – USB-C che consente di ricaricare facilmente il controller per garantire sessioni di gioco prolungate;

una custodia ben rifinita e di alta qualità;

All’interno, il controller è protetto da materiali morbidi per preservarne l’integrità durante il trasporto. Inoltre, sono inclusi switch di ricambio per le levette analogiche e i tasti direzionali, offrendo agli utenti la possibilità di personalizzare il controller secondo le proprie preferenze.

Design e materiali:

Il GameSir X4 Aileron presenta un design innovativo caratterizzato da due parti separate che si agganciano magneticamente per una facile conservazione. Una volta aperto, il controller si distingue per la sua chiara vocazione all’Xbox Game Pass, evidenziata dal logo della Xbox integrato nel design.

Le plastiche utilizzate sono di ottima qualità e offrono una piacevole sensazione al tatto. Le impugnature posteriori sono particolarmente morbide e confortevoli, garantendo un eccellente grip durante le sessioni di gioco.

I tasti analogici e i trigger sono ben posizionati e offrono un’ottima reattività. Inoltre, il controller è dotato di due tasti personalizzabili facilmente accessibili sul retro.

Il GameSir X4 Aileron è dotato di un’innovativa soluzione per l’alloggiamento dello smartphone, con linguette verdi che si sollevano per ospitare il dispositivo. Invece, un tocco distintivo è dato dalle luci LED che circondano le levette analogiche, conferendo al dispositivo un aspetto accattivante e futuristico.

Praticità:

La praticità di utilizzo del GameSir X4 Aileron si manifesta fin dall’operazione di posizionamento dello smartphone, un’azione incredibilmente semplice. Sollevando le linguette verdi, lo smartphone si inserisce automaticamente tra le due parti del controller, garantendo una connessione stabile via Bluetooth.

Le due parti del controller comunicano tra loro tramite una connessione wireless su banda a 2.4 GHz, assicurando una comunicazione fluida e priva di interferenze. La larghezza della linguetta chiusa è di 68 mm, ma può essere estesa fino a 95 mm, rendendo il GameSir X4 Aileron compatibile con una vasta gamma di smartphone.

La presa dello smartphone rimane salda e sicura, anche se si consiglia l’uso di una cover per riempire eventuali spazi vuoti sul retro. L’inclusione di gommini adesivi permette agli utenti di regolare lo spessore per mantenere lo smartphone perfettamente saldo durante le sessioni di gioco, garantendo un’esperienza di gioco senza interruzioni.

Software:

Il software dedicato di GameSir, un elemento fondamentale dei loro prodotti, offre un’esperienza completa e personalizzabile per gli utenti. Attraverso l’app GameSir, è possibile collegare facilmente il dispositivo, controllare lo stato della batteria e personalizzare le impostazioni.

La schermata principale mostra lo stato di carica dei dispositivi, consentendo agli utenti di monitorare facilmente il livello di batteria. La sezione Gamepad Test permette di verificare il corretto funzionamento di tutti i pulsanti e le levette analogiche, offrendo anche informazioni sulla pressione esercitata sui trigger. Con la sezione Key Setting, è possibile personalizzare i pulsanti del controller secondo le proprie preferenze, scegliendo tra layout Xbox e Nintendo Switch.

Il menù Joystick Settings consente di regolare la sensibilità delle levette analogiche, mentre Trigger Settings permette di personalizzare la sensibilità dei tasti trigger. I bellissimi anelli LED integrati nel dispositivo possono essere personalizzati attraverso il menù Lighting Settings, offrendo una vasta gamma di opzioni di colore e effetti luminosi.

La sezione Game offre un elenco dei giochi compatibili con il dispositivo, fornendo agli utenti un facile accesso alle loro esperienze di gioco preferite.

Esperienza di utilizzo:

L’esperienza di utilizzo del GameSir X4 Aileron è semplicemente eccellente. Grazie al suo design intelligente e alla connessione stabile via Bluetooth, è estremamente facile da configurare e utilizzare.

La posizione per lo smartphone si adatta a una vasta gamma di dispositivi, garantendo una presa sicura e confortevole durante le sessioni di gioco prolungate. I pulsanti e le levette analogiche offrono una risposta precisa e reattiva, mentre i trigger possono essere regolati secondo le preferenze dell’utente.

La personalizzazione tramite l’app GameSir consente di adattare il controller alle esigenze specifiche del giocatore e ai diversi tipi di giochi. Grazie alle opzioni di regolazione della sensibilità e agli effetti luminosi personalizzabili, ogni sessione di gioco diventa un’esperienza coinvolgente e personalizzata.

Conclusioni e prezzi:

Il GameSir X4 Aileron si distingue come un dispositivo eccezionale, caratterizzato da materiali di costruzione di alta qualità e un design ergonomico. Il software dedicato GameSir offre un livello di personalizzazione senza precedenti, consentendo agli utenti di adattare il controller alle proprie esigenze specifiche.

Nonostante le sue caratteristiche avanzate, il GameSir X4 Aileron offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, risultando competitivo rispetto ai suoi concorrenti sul mercato. Attualmente disponibile sul al prezzo di 131,95 euro, il controller può essere anche acquistato su Amazon, offrendo agli appassionati di gaming la possibilità di migliorare la propria esperienza di gioco a un costo accessibile.