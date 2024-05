La lunga attesa per gli incentivi auto del 2024 si protrae ancora, gettando un’ombra di incertezza sul settore automobilistico nazionale. All’inizio prevista per il mese di maggio, l’attivazione viene ora posticipata almeno fino a metà giugno. Questa nuova data è stata anticipata dalla necessaria pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Il cui effetto ufficiale sarà confermato solo dopo un periodo di attesa che generalmente si estende per circa 15 giorni. Nonostante la prossimità di questa importante pubblicazione, restano ancora delle incognite sulle tempistiche e sulle modalità pratiche per usufruirne.

Incentivi auto 2024, un viaggio che sembra non avere fine

La storia degli incentivi auto per il 2024 si sta rivelando una vera e propria saga. In quanto caratterizzata da continui slittamenti e incertezze. Fin dall’inizio dell’anno, l’intero mercato ha atteso l’avvio di nuovi Ecobonus dedicati alle vetture a quattro ruote. Con l’obiettivo di incentivare l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Ma il trascorrere del tempo, senza alcuna novità a riguardo, ha generato una serie di difficoltà per le case automobilistiche. Ma soprattutto per i consumatori inizialmente interessati all’acquisto di auto eco-sostenibili. La mancanza di chiarezza sulle tempistiche effettive ha creato così una situazione di puro stallo. Portando conseguenti ripercussioni sull’intera filiera produttiva e distributiva del settore.

Nonostante l’attesa prolungata, il mercato delle auto elettriche continua a registrare numeri modesti. Nel mese di aprile, ad esempio, sono state vendute solamente 3.208 unità di automobili alimentare a energia. Percentuale che rappresenta appena il 2,3% del mercato complessivo. Questi dati evidenziano la necessità di interventi immediati da parte delle istituzioni, al fine di promuovere l’adozione di veicoli a basso impatto ambientale e accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile. In attesa di sviluppi concreti, il settore automobilistico italiano rimane in una fase di incertezza, con la speranza che le misure di sostegno possano essere attivate al più presto possibile.