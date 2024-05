Con l’avvento del Reno 11F, Oppo continua a consolidare la sua posizione nel mercato degli smartphone, offrendo una nuova proposta che promette di catturare l’attenzione degli utenti. La famiglia Reno, nota per la sua capacità di sorprendere di anno in anno, si distingue per la sua natura mutevole, dove ogni iterazione presenta innovazioni e miglioramenti significativi, ma senza avere una vera identità ancora.

L’Oppo Reno 11F non fa eccezione, portando con sé una serie di caratteristiche interessanti e un design rinnovato. In questa recensione dettagliata esploreremo ogni aspetto di questo nuovo dispositivo, dalla sua costruzione e specifiche tecniche fino alle prestazioni, alla fotocamera e al software, per capire se riesce a distinguersi nella vasta gamma di smartphone disponibili sul mercato.

Design e materiali:

Il design dell’Oppo Reno 11F è caratterizzato da un’estetica pulita, moderna e minimalista. La versione in color verde, che tende ad apparire nera sotto una forte luce diretta, aggiunge un tocco di eleganza e sobrietà al dispositivo.

Realizzato principalmente in plastica, lo smartphone presenta una costruzione leggera e sottile, con uno spessore di 7,5 mm e un peso di 177 g. Questa leggerezza lo rende comodo da tenere in mano e da utilizzare per lunghe sessioni. Tuttavia, la qualità della plastica utilizzata potrebbe non essere eccezionale e potrebbe lasciare a desiderare in termini di sensazione al tatto e durabilità nel tempo.

È importante notare che l’Oppo Reno 11F è dotato di resistenza agli spruzzi, con una certificazione IP65, il che lo rende più resistente alla polvere e all’acqua rispetto alla media dei dispositivi nella stessa fascia di prezzo. Questa caratteristica può essere particolarmente apprezzata dagli utenti attivi o che lavorano in ambienti esterni.

Dal punto di vista del design, il Reno 11F offre un’estetica moderna e raffinata, anche se potrebbe mancare di un elemento distintivo o iconico che lo renda immediatamente riconoscibile come parte della famiglia Oppo Reno.

Comparto multimediale:

Uno dei punti di forza del Oppo Reno 11F è sicuramente il suo display. Con una tecnologia AMOLED da 6,7 pollici e una risoluzione di 1080 x 2412 pixel, il display offre una resa visiva eccezionale, con colori vividi, contrasti profondi e neri intensi.

La luminosità massima di 1100 NIT assicura una visibilità discreta anche sotto la luce diretta del sole, mentre il refresh rate di 120 Hz garantisce transizioni fluide e un’esperienza di utilizzo reattiva e fluida.

Inoltre, il display è completamente piatto, senza curve laterali, il che potrebbe essere apprezzato da coloro che preferiscono un design più tradizionale e pratico. È importante notare che il Reno 11F è dotato di una pellicola preapplicata di ottima qualità per proteggere lo schermo da graffi e danni, offrendo una maggiore tranquillità agli utenti.

Per quanto riguarda l’audio, l’Oppo Reno 11F offre un’esperienza mono attraverso il suo altoparlante integrato. Sebbene la qualità audio possa essere sufficiente per l’uso quotidiano, potrebbe mancare di pofrondità e dettaglio rispetto ai dispositivi con audio stereo o surround.

Tuttavia, la funzione Ultra Volume, che permette di aumentare il volume fino al 300%, può essere utile in situazioni in cui è necessario un volume più elevato, anche a scapito della qualità audio.

Scheda tecnica:

Passiamo ora a esaminare da vicino la scheda tecnica dell’Oppo Reno 11F. Il dispositivo è alimentato da un processore MediaTek 7050, un octa-core da 2.6 GHz, abbinato a una GPU Mali G68 MC4.

Con 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria UFS 3.1 espandibile tramite microSD, l’Oppo Reno 11F offre prestazioni fluide e una buona capacità di archiviazione per memorizzare foto, video, app e altri contenuti multimediali.

La presenza del supporto 5G, del Wi-Fi 6 e del Bluetooth 5.2 assicurano una connettività veloce e affidabile, mentre il chip NFC consente pagamenti senza contatto e altre funzionalità wireless.

L’Oppo Reno 11F non dispone di un jack audio da 3,5 mm, il che potrebbe essere un inconveniente se preferite utilizzare cuffie cablate tradizionali anziché auricolari wireless o adattatori USB-C. Tuttavia, la presenza di un lettore di impronte digitali integrato nel display offre un’esperienza di sblocco rapida e conveniente, senza la necessità di inserire codici o password.

Comparto fotografico:

L’Oppo Reno 11F è dotato di un sistema di fotocamere versatili che offrono un’ampia gamma di opzioni fotografiche. La configurazione a tre fotocamere posteriori comprende una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP.

Questa configurazione consente agli utenti di catturare una varietà di prospettive e dettagli, dalle immagini panoramiche alle macro ravvicinate. Inoltre, la fotocamera frontale da 32 MP offre la possibilità di scattare selfie nitidi e dettagliati, ideali per condividere sui social media o utilizzare come avatar online.

L’interfaccia della fotocamera offre una serie di modalità e funzionalità, tra cui la modalità ritratto, la modalità notturna e la modalità pro, che consentono agli utenti di personalizzare le loro foto in base alle proprie preferenze e esigenze creative.

Software:

Il software dell’Oppo Reno 11F rappresenta un punto di forza, offrendo un’esperienza fluida e ricca di funzionalità. Il dispositivo esegue Android 14 con la personalizzazione ColorOS 14 di Oppo, che porta una serie di miglioramenti e opzioni aggiuntive rispetto alla versione stock di Android.

Una delle caratteristiche più apprezzate di ColorOS è la sua fluidità e reattività. Le animazioni sono fluide e l’interfaccia utente è intuitiva, consentendovi di navigare facilmente tra le app e le impostazioni senza alcun rallentamento o ritardo. Inoltre, la personalizzazione di ColorOS vi consente di adattare l’aspetto e il funzionamento del sistema operativo alle proprie preferenze, con opzioni per cambiare il tema, le icone e gli effetti di transizione.

Oppo ha integrato una serie di funzionalità utili e innovative in ColorOS, che migliorano l’esperienza complessiva degli utenti. Tra queste, spiccano la modalità Always-on Display personalizzabile, che consente agli utenti di visualizzare informazioni importanti come l’ora, la data e le notifiche senza sbloccare il device, e la modalità Game Space, che ottimizza le prestazioni del dispositivo durante il gioco, minimizzando le interruzioni e migliorando la fluidità e la reattività.

Inoltre, Oppo si impegna a fornire aggiornamenti software regolari e supporto a lungo termine per i suoi dispositivi. Con la promessa di tre anni di aggiornamenti sia per le nuove versioni di Android che per le patch di sicurezza, potete essere sicuri di ricevere le ultime funzionalità e correzioni di sicurezza per un periodo prolungato dopo l’acquisto del dispositivo.

Ma è importante sottolineare che mentre ColorOS offre una serie di funzionalità avanzate e personalizzazioni, presenta un po’ di bloatware, ossia applicazioni preinstallate che potrebbero non essere necessarie per tutti gli utenti. Tuttavia, queste app possono essere facilmente disinstallate o disabilitate, consentendo agli utenti di personalizzare l’esperienza software in base alle proprie esigenze e preferenze.

Conclusioni e prezzi:

Il prezzo di lancio di 369,00 euro potrebbe sembrare elevato, ma le caratteristiche offerte da Oppo, come la leggerezza, il display di alta qualità e la batteria potente, potrebbero giustificare il costo.

Con l’offerta di 299,00 euro invece, l’Oppo Reno 11F diventa molto più interessante.

Quindi, se siete alla ricerca di uno smartphone con prestazioni solide e una buona durata della batteria, il Reno 11F potrebbe essere una scelta da considerare, soprattutto tenendo conto della garanzia estesa sulla batteria offerta da Oppo.