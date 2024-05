Novità in arrivo per gli utenti HoMobile. L’operatore virtuale di telefonia mobile, affiliato a Vodafone Italia, di recente ha annunciato un importante aggiornamento al suo portafoglio di servizi. Tra le principali novità, spiccano l’introduzione del supporto al 5G e l’implementazione delle eSIM. Si tratta di schede virtuali che permettono di attivare offerte senza bisogno di una SIM fisica. Queste aggiunte promettono una nuova esperienza di connettività mobile, con velocità di download e upload senza precedenti. Oltre che una maggiore flessibilità nella gestione delle linee mobili. L’obiettivo è quello di garantire una navigazione sempre più veloce e affidabile. Adattandosi alle crescenti esigenze del mondo moderno.

HoMobile rivoluziona la connessione mobile

L’arrivo del 5G rappresenta un importante passo avanti per HoMobile. In quanto consente agli utenti di sperimentare una velocità fino a 2 Gbps in download e a 200Mbps in upload. Ciò significa uno streaming fluido, videochiamate senza interruzioni e un’esperienza di gioco online stabile e continua. Le nuove offerte presentate dall’operatore includono anche un servizio di assistenza personalizzata tramite WhatsApp con operatori dedicati. Garantendo così un supporto immediato e efficiente per tutti i clienti. In più, le promo “ho.+” e “ho. il Turbo” assicurano una connessione ottimale anche in caso di dispositivi non compatibili con il 5G o in zone non ancora coperte dalla nuova tecnologia. Ancora con l’introduzione delle eSIM, HoMobile favorisce una maggiore comodità e flessibilità nella gestione delle proprie linee mobili. I nuovi clienti potranno attivarle direttamente sul sito del gestore o presso i punti vendita autorizzati. Mentre i già fruitori possono effettuare la sostituzione della loro SIM fisica tramite l’app ufficiale di Ho. Tutte queste innovazioni pongono il brand assolutamente all’avanguardia nel settore della telefonia mobile. A tal proposito se siete interessati a conoscere le varie promozioni telefoniche attualmente disponibili vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale. Qui troverete una varietà di opzioni tra cui scegliere, adatte per ogni tipo di esigenza e necessità.