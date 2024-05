Per questo mese, l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di contenere a proporre le sue super offerte di rete mobile. Si tratta di proposte estremamente convenienti. In particolare, secondo quanto riportato dall’operatore, tutte queste offerte saranno disponibili all’attivazione fino alla fine del mese, ovvero fino al prossimo 31 maggio 2024. Rispetto al passato, però, ora gli utenti dovranno sostenere un costo di 5 euro per la scheda sim è per la spedizione.

1Mobile decide di prorogare online il suo vasto catalogo di offerte mobile

L’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di prorogare la sua valanga di offerte per tutto il resto del mese. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti potranno attivare una delle offerte di rete mobile dell’operatore fino alla fine del mese di maggio. Come già detto, però, l’operatore ha introdotto una novità rispetto al passato.

In particolare, ora gli utenti dovranno sostenere un costo di 5 euro per la scheda sim e per la spedizione. L’operatore telefonico virtuale, nello specifico, sta al momento proponendo delle offerte estremamente convenienti e con una grande quantità di traffico dati per navigare. Una di queste è l’offerta mobile denominata 1Mobile Speed 5G 120. Quest’ultima, come suggerisce il nome, include ogni mese fino a 120 GB di traffico dati per navigare anche sulle nuove reti di quinta generazione, fino a 50 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

L’offerta in questione avrà un costo di 7,90 euro al mese. Per chi non si accontenta, però, è disponibile all’attivazione anche l’offerta mobile denominata 1Mobile Speed 5G 200. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese addirittura fino a 200 GB di traffico dati sempre con supporto alla connettività 5G. Rimangono poi anche qui a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta sarà però pari a 9,99 euro al mese.