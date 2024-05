Kena Mobile mette a disposizione di tutti gli utenti intenzionati a cambiare gestore una promozione davvero vantaggiosa che promette di soddisfare le loro esigenze. Si tratta di una promo davvero interessante che può essere attivata da tutti coloro che intendono passare da determinati operatori ed intendono attivare un nuovo numero di telefono.

La super offerta di Kena Mobile

Suddetta promozione mette a disposizione degli utenti un pacchetto dati completo. L’offerta Kena Mobile offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB per il traffico internet in 4G fino a 60 Mbps. Il costo mensile della promo è davvero vantaggioso: soli 5,99 euro.

E non è tutto. Se si decide di attivare gratuitamente la ricarica automatica, entro il 30 giugno, Kena metterà a disposizione ulteriori Giga per la navigazione internet. Si tratta di 100 GB gratis che si aggiungono a quelli già presenti nell’offerta selezionata. Verranno aggiunti in automatico sin dal primo rinnovo. In questo modo, i Giga passano da 100 a 200 GB ogni mese. Inoltre, sono compresi anche 6,5 GB da utilizzare in Europa.

Grazie alla rete 4G fino a 60 Mbps gli utenti l’operatore garantisce una connessione veloce e allo stesso tempo affidabile, perfetta per ogni tipo di esigenze di navigazione.

Per poter attivare la promozione di Kena Mobile basta recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore, visitare l’app mobile o anche chiamando il numero del Servizio Assistenza Clienti (181). La SIM viene attivata da web gratuitamente. Stesso discorso vale per la consegna. Questo dettaglio garantisce ai clienti dell’operatore la possibilità di procedere senza temere la presenza di possibili costi nascosti. Inoltre, con la sottoscrizione dell’offerta l’operatore mette a disposizione il primo rinnovo gratuito.

Il vanto della promo di Kena Mobile è sicuramente quello di proporre offerte che siano convenienti, ricche di dati ed anche vantaggiose dal punto di vista economico. Se intendete cambiare gestore, questa soluzione potrebbe essere la soluzione perfetta per ottenere quantità e qualità senza dover rinunciare a nulla.