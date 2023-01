Con l’evoluzione delle piattaforme di streaming, anche i contenuti proposti stanno cambiando velocemente. Sono sempre di più i film e le serie TV da guardare online per immergersi in un nuovo mondo e vivere un’avventura fuori dall’ordinario. Tuttavia, scegliere cosa iniziare a vedere non è mai facile. I servizi di streaming attivi in Italia sono tantissimi. Potendo abbonarsi a Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, SKY e Paramount+ c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ecco quindi che il team di JustWatch cerca di facilitare la vita degli utenti creando le classifiche TOP 10 dei migliori film e serie TV disponibili in streaming. Si tratta di tutti i contenuti più apprezzati dagli utenti nel periodo tra 23 e il 29 gennaio 2023 e quindi quelli che hanno maggiormente attirato l’attenzione degli appassionati. Indecisi su quale film o serie TV iniziare? JustWatch ha realizzato la Top 10 dei contenuti disponibili in streaming da non perdere assolutamente TOP 10 – Film in streaming The Menu Narvik Elvis Lamborghini: L’uomo dietro la leggenda Niente di nuovo sul fronte occidentale Jojo rabbit Aftersun Schindler’s List Top Gun: Maverick Un matrimonio esplosivo TOP 10 – Serie TV in streaming The Last of Us The White Lotus The Bear Call my agent – Italy Mercoledì Tulsa King Hunters Lockwood & Co. American Crime Story Fauda

Andando a guardare la TOP 10 dei film con il gradimento maggiore, in prima posizione troviamo The Menu. La pellicola diretta da Mark Mylod permette di esplorare l’alta cucina di dello chef Julian Slowik (Ralph Fiennes), tanto bella quanto mortale. L’unica a tenere testa al folle chef è Margot (Anya Taylor-Joy) intenta a salvare la propria vita .

Per quanto riguarda la classifica TOP 10 delle serie TV, gli spettatori si sono fatti rapire da The Last of Us. La serie è ispirata dall’omonimo titolo PlayStation del 2013 creato da Naughty Dog. Le vicende seguono i due protagonisti interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey in un lungo viaggio attraverso l’America devastata da un temibile virus.