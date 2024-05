Tra i vari big del settore gaming, c’è anche il colosso americano Microsoft. Quest’ultimo aggiorna infatti ogni mese il vasto catalogo di videogiochi disponibili per tutti i suoi abbonati al servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Quest’oggi è appena iniziato maggio e per questo il colosso americano ha svelato i videogiochi inclusi per tutti gli abbonati per questa prima metà del mese. Si tratta come sempre di titoli molto apprezzati dagli utenti e che sono disponibili sia su cloud, sia su PC sia su console. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Game Pass, Microsoft rivela i videogiochi della prima metà di maggio

Nel corso delle ultime ore il colosso americano Microsoft ha rivelato i nomi dei videogiochi che saranno disponibili senza costi extra per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, si tratta dei videogiochi che saranno inclusi per questa prima metà del mese di maggio. Tra questi, c’è anche un noto videogioco della famosa serie dedicata al personaggio di Lara Croft.

Ci stiamo riferendo in particolare a Tomb Raider : Definitive Edition, ovvero il remaster del primo capitolo di questa fantastica saga e sarà disponibile a partire dal prossimo 2 maggio 2024. Vediamo qui di seguito i nomi di tutti i videogiochi che saranno inclusi per gli abbonati a Xbox Game Pass per questa prima metà del mese.

Xbox Game Pass – videogiochi inclusi per la prima metà di maggio 2024

• Tomb Raider: Definitive Edition (disponibile su Cloud, Console e PC) – a partire dal 2 maggio

• Kona 2: Brume (disponibile su Cloud, Console e PC) – a partire dal 7 maggio

• Little Kitty, Big City (disponibile su Cloud, Console e PC) – a partire dal 9 maggio

• Brothers: A Tale of Two Sons (disponibile su Cloud, Console e PC) – a partire dal 14 maggio

Ricordiamo, però, che le novità di questo mese non finiranno certamente qui. Durante la seconda metà del mese di maggio, infatti, l’azienda annuncerà i nomi di altrettanti videogiochi inclusi per tutti i suoi abbonati.